Чиновники о частных Дедах Морозах: надо создавать красоту

Источник: Sputnik.by

Накануне в Беларуси активно обсуждали существующий в учреждениях образования запрет на привлечение услуг частных актеров для праздников — в том числе Дедов Морозов и Снегурочек.

«Наверное, это пишут те люди, которые были у меня на встрече — частные предприятия, с которыми мы договорились о том, как будем работать. Мы, чиновники говорим не о потусторонних вещах, а о наших детях. Во главе всего — наши дети, это наше будущее», — заявила Великая.

Представитель комитета пояснила: сегодня необходимо говорить о духовности, качестве и профессионализме.

Читайте также Президентская елка и шествие Дедов Морозов: как Минск отметит Новый год

«Мне горько слышать, что сегодня те люди, которые приходят в учреждения образования, даже не знают, что такое образовательная программа. Каждому я могу ответить, глядя в глаза о том, что я делаю как человек, а не чиновник. Восьмой год у нас пройдет акция комитета по образованию “Подарим улыбку детям”. Мы могли бы провести на базе учреждений образования, но мы сегодня идем шире: есть дети в больницах, например», — добавила представитель Мингорисполкома.

Чиновница добавила, что придут на праздник специалисты комитета с Дедом Морозом, Снегурочкой и полной новогодней программой. «Уже найди подарки от благотворительных фондов, с которыми будем вместе все проводить. Вот когда я говорю «давайте начинать с себя», — призвала она.