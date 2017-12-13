Британка вызвала скорую статуе, приняв ее за замерзшую девушку

Источник: Sputnik.by

Медики прибыли на вызов и установили, что фигура, припорошенная снегом, всего лишь статуя, об этом сообщила в своем Twitter медик из прибывшей на место бригады Кэти Тюдор.

«Позвонившая женщина побоялась сама подходить проверять, жив ли человек, и после звонка мы сразу же выехали на вызов. К счастью, это оказалась статуя, а не труп. Чтобы установить это, нам понадобилось всего несколько секунд», — прокомментировала она.

Оказывается, монумент был установлен в парке еще три года назад в столетнюю годовщину начала Первой мировой войны. Статуя изображает сидящую на скамейке девушку с письмом в руке, в котором сообщается о гибели ее любимого человека. Вызвавшая скорую женщина не знала об этом и посчитала своим долгом сообщить о замерзшем, по ее мнению, человеке врачам.