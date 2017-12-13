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13:22 (мск), источник: Sputnik.by

Британка вызвала скорую статуе, приняв ее за замерзшую девушку

МИНСК, 13 дек — Sputnik. Бдительная британка из графства Уэст-Мидлендс во время прогулки по парку Брэмптон обнаружила девушку, неподвижно сидящую на скамейке, подумала, что та стала жертвой обморожения и вызвала скорую.

Источник: Sputnik.by
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Медики прибыли на вызов и установили, что фигура, припорошенная снегом, всего лишь статуя, об этом сообщила в своем Twitter медик из прибывшей на место бригады Кэти Тюдор.

«Позвонившая женщина побоялась сама подходить проверять, жив ли человек, и после звонка мы сразу же выехали на вызов. К счастью, это оказалась статуя, а не труп. Чтобы установить это, нам понадобилось всего несколько секунд», — прокомментировала она.

Оказывается, монумент был установлен в парке еще три года назад в столетнюю годовщину начала Первой мировой войны. Статуя изображает сидящую на скамейке девушку с письмом в руке, в котором сообщается о гибели ее любимого человека. Вызвавшая скорую женщина не знала об этом и посчитала своим долгом сообщить о замерзшем, по ее мнению, человеке врачам.

Этот забавный инцидент вызвал волну шуток в соцсетях, но большинство пользователей все же посчитали, что женщина все сделала правильно и в других обстоятельствах могла бы спасти жизнь человеку.

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