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12:02 (мск), источник: ЕАН

Названа доза радиации, которую получили южноуральцы от рутения

Советник генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» Юрий Мокров заявил, что жители Челябинской области получили от рутения дозу радиации, сопоставимую с той, которую получает человек за 10 минут от естественных природных источников.

Заявление прозвучало на пресс-конференции в южноуральской столице. Также Мокров еще раз пояснил, почему ученые считают, что рутений попал в регион со спутника.

«Обычно, если есть источник загрязнения, то на его территории уровень радиации в разы выше, чем в других территориях. Наши пункты контроля зафиксировали некоторое превышение, но это произошло потому, что наша территория буквально напичкана пунктами контроля. Притом изначально мы ничего не обнаружили, пока не стали проводить перепроверку снятых с воздуходувок фильтров», — цитирует Мокрова «Челябинск сегодня».

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Согласно технологии, срок службы фильтров составляет от 10 дней до 1 месяца. После снятия они идут на экспрес-оценку. Если в этот момент никаких превышений не обнаруживается, то фильтры направляют на дальнейшую тщательную проверку.

«И вот на этом этапе мы увидели незначительное превышение рутения, отличное от обычной картины. После этого мы устроили проверку всех без исключения систем предприятия. Исследовали всю территорию и почву, но нигде никаких отклонений не обнаружили. После этого мы сделали вывод, что, скорее всего, этот рутений имеет транзитное происхождение. То есть он к нам пришел извне, как и ко всем остальным», — заявил представитель «Маяка».

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