Названа доза радиации, которую получили южноуральцы от рутения

Заявление прозвучало на пресс-конференции в южноуральской столице. Также Мокров еще раз пояснил, почему ученые считают, что рутений попал в регион со спутника.

«Обычно, если есть источник загрязнения, то на его территории уровень радиации в разы выше, чем в других территориях. Наши пункты контроля зафиксировали некоторое превышение, но это произошло потому, что наша территория буквально напичкана пунктами контроля. Притом изначально мы ничего не обнаружили, пока не стали проводить перепроверку снятых с воздуходувок фильтров», — цитирует Мокрова «Челябинск сегодня».

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Согласно технологии, срок службы фильтров составляет от 10 дней до 1 месяца. После снятия они идут на экспрес-оценку. Если в этот момент никаких превышений не обнаруживается, то фильтры направляют на дальнейшую тщательную проверку.