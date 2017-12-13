В Анапе убили пенсионерку, жившую в шалаше на пляже

Источник: ЮГА.ру

По предварительным данным, последние семь лет 68-летняя женщина жила в самодельном шалаше на берегу моря между поселками Большой и Малый Утриш. Следствие полагает, что 10 декабря из станицы Анапской туда приехал 32-летний мужчина и остался ночевать на пляже. Проснувшись на следующий день, он увидел шалаш, где была женщина.

«Со слов подозреваемого ему показалось, что от женщины исходит опасность и она может его убить. В этой связи он подошел к ней и беспричинно нанес не менее 10 ударов ножом по ее телу, а затем ударил по голове камнем. После совершенного преступления злоумышленник скрылся», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.