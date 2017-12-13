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11:44 (мск), источник: ЮГА.ру

В Анапе убили пенсионерку, жившую в шалаше на пляже

В Анапе местного жителя заподозрили в убийстве женщины.

Источник: ЮГА.ру

По предварительным данным, последние семь лет 68-летняя женщина жила в самодельном шалаше на берегу моря между поселками Большой и Малый Утриш. Следствие полагает, что 10 декабря из станицы Анапской туда приехал 32-летний мужчина и остался ночевать на пляже. Проснувшись на следующий день, он увидел шалаш, где была женщина.

«Со слов подозреваемого ему показалось, что от женщины исходит опасность и она может его убить. В этой связи он подошел к ней и беспричинно нанес не менее 10 ударов ножом по ее телу, а затем ударил по голове камнем. После совершенного преступления злоумышленник скрылся», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Пострадавшую нашли прохожие, ее доставили в больницу. Несмотря на оказанную помощь, пенсионерка умерла. Подозреваемого задержали, с целью установления его вменяемости назначено проведение психолого-психиатрической экспертизы. Расследование уголовного дела об убийстве продолжается.

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