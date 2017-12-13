Провал грунта образовался в Дзержинске

На место вызвали тут же вызвали сотрудников МЧС, а так же работников противокарстовой защиты, территорию оцепили. Сейчас яма огорожена специальными барьерами. Как заявили специалисты по природным пустотам, они знали об опасности на этом участке. О сроках ликвидации просевшего грунта информации пока нет.