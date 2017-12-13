Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собчак о позоре на Первом канале: «Я побывала в аду»
На лице американца выросли грибы
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии певицы Леры Массквы
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Горбачев ответил на слова посла США о его внучке
Помолвка с небомКак готовят будущих летчиц
США приняли решение по Порошенко и Саакашвили - Царев
США похвалили Россию за надувные танки - СМИ США
«Меркель неожиданно высказалась о России, сменив позицию» - СМИ
РФ и Китай наносят мощный удар золотом по доллару
Актер Александр Солдатов умер в возрасте 45 лет — СМИ
Джоли прогулялась по рынку в кардигане без белья
СМИ: Дакота Джонсон встречается с Крисом Мартином
Кайли Миноуг блистала на красной дорожке в Сиднее
Пересильд составила Абрамовичу компанию в Большом театре - СМИ
От рака умер актер Александр Солдатов — СМИ
«Своих подонков уберите с Украины»: Яценюк о фразе Медведеву
С россиян могут начать собирать новый налог
Фоторепортажи
12Задержание Михаила Саакашвили
10Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим
12:04 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Провал грунта образовался в Дзержинске

Провал диаметром 8 метров образовался на дороге в Дзержинске. Воронку обнаружили дорожные рабочие, которые устанавливали светофоры на пересечении проспекта Ленина и Чернореченской объездной.

Источник: Вести - Нижний Новгород

На место вызвали тут же вызвали сотрудников МЧС, а так же работников противокарстовой защиты, территорию оцепили. Сейчас яма огорожена специальными барьерами. Как заявили специалисты по природным пустотам, они знали об опасности на этом участке. О сроках ликвидации просевшего грунта информации пока нет.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Ревнивый муж-психолог вывез жену в лес и пытал, отрубая топором пальцы
"Пьяный батя" набирает популярность в Сети. Видео
Госдума вводит ежемесячные выплаты при рождении первого ребенка
Россия создаст в Сирии полноценную военно-морскую базу
Снова «все включено»: когда российские туристы вернутся в Египет
Путин повысил оклады федеральных чиновников
Роспотребнадзор проверяет сообщения о «пластиковом рисе»
Суд вынес приговор участникам теракта в Буденновске
Медведеву предложили ввести квоту на российские вина в магазинах
Спорт
Олимпийский рейс: 200 россиян поедут в Пхенчхан Выполнить нормативы недостаточно - их кандидатуру еще должен одобрить Международный олимпийский комитет
Авто
Трое россиян купили автомобили за 240 миллионов рублей каждый Как сообщил операционный директор люксового подразделения группы компаний «Авилон» Вагиф Бикулов, гиперкар Bugatti Chiron передали первому клиенту из России
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
«Бабий бунт» закрыли из-за недовольства зрителей Бузовой По словам сотрудника редакции шоу, проект «не зашел» и его действительно закрывают
Недвижимость
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
В Петербурге «самовольно» отремонтировали головы русалок на Доме Николаевых
Санкт-Мориц в Швейцарии возглавил рейтинг курортов по цене недвижимости
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о продаже Дома Финляндии в Петербурге
Леди
Женщина, одевавшая Голливуд: 8 фактов об Эдит Хед Эдит Хед — самый титулованный и известный художник по костюмам в мире. За свою долгую жизнь она поработала почти со всеми голливудскими звездами
Дети
7 веселых новогодних закусок для детей Канапе — маленькие бутерброды «на один укус» — прекрасная закуска для новогоднего стола. Для детей предлагаем сделать их необычными. Возможно, попробовав «пингвина» из маслин или «ёлочку» с гуакамоле, дети — которые часто бывают консерваторами в еде — откроют для себя новые вкусы.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь