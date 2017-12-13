Концепцию развития парковой зоны «Динамо» обсудили в Хабаровске

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 13 декабря, AmurMedia.

Общественное обсуждение концепции развития парковой зоны «Динамо» прошло в Хабаровске. В заседании принял участие вице-мэр Хабаровска Сергей Кравчук, а также представители администрации Хабаровска, общественности, архитекторы города. Доступ на обсуждение был свободным для всех жителей краевого центра, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации города.

Благоустройство парка ведется в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Он реализуется министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ по инициативе президента России Владимира Путина. Разработчиками дизайн-проекта стала команда архитекторов BuroMoscow. В программе предусмотрено благоустройство ключевых общественных пространств для 40 городов России. Был объявлен всероссийский архитектурный конкурс на разработку концепции, и победителем стала московская компания BuroMoscow. Представитель победившей команды и представил свой вариант на суд общественности.

По мнению разработчиков, территорию парка необходимо разделить на несколько функциональных зон в зависимости от рельефа и транзитных систем.

В «Детском городке» предлагается обустроить небольшую велодорожку, которая зимой будет превращаться в лыжную трассу, установить новое оборудование и поменять резиновое покрытие. Здесь, по мнению архитекторов, необходима волейбольная площадка с местами для зрителей. Неподалеку расположится павильон, где можно будет передохнуть, перекусить, просто прогуляться.

В зоне, которая условно названа «Театральный сквер», предлагается реконструировать фонтан и обустроить места для отдыха на холме у музыкального театра. Центральная аллея будет оборудована арками и парапетами. В части, где расположена «Речная долина», будет облагорожена территория возле каскада прудов, обустроены новые пешеходные связи.

Самое активное обсуждение у общественности вызвала зона активного отдыха. Это территория заболоченного оврага. Архитекторы так до конца и не определились с ее назначением — здесь предлагается устроить небольшой ботанический сад и зону для велосипедистов-экстремалов. У каждого варианта нашлись свои сторонники, и пока к однозначным выводам прийти не удалось. Кроме того, в результате дискуссии появилось предложение построить в этом месте площадку для занятий скейтбордингом.