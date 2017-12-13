Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Невзоров: «Пусть РФ еще раз прилюдно унизят в Корее. Понравилось»
На лице американца выросли грибы
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии певицы Леры Массквы
Невероятная роскошь: свадьба в семье олигарха всколыхнула соцсети
Кайли Миноуг блистала на красной дорожке в Сиднее
Что известно о человеке, купившем самую дорогую картину в миреПокупателем самой дорогой картины Леонардо Да Винчи "Спаситель мира" стал саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Мухаммед бин Фархан Аль Сауд.
Политолог: поездка Путина в Сирию стала для Запада потрясением
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
«Меркель неожиданно высказалась о России, сменив позицию» - СМИ
РФ и Китай наносят мощный удар золотом по доллару
От рака умер актер Александр Солдатов — СМИ
Джоли прогулялась по рынку в кардигане без белья
СМИ: Дакота Джонсон встречается с Крисом Мартином
Кайли Миноуг блистала на красной дорожке в Сиднее
Пересильд составила Абрамовичу компанию в Большом театре - СМИ
От рака умер актер Александр Солдатов — СМИ
«Своих подонков уберите с Украины»: Яценюк о фразе Медведеву
С россиян могут начать собирать новый налог
Фоторепортажи
12Белый дом Рождества
8В Австрии взорвался крупнейший газовый хаб
11:41 (мск), источник: AmurMedia.ru

Концепцию развития парковой зоны «Динамо» обсудили в Хабаровске

Свой вариант на суд общественности представила московская компания BuroMoscow.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 13 декабря, AmurMedia.

Общественное обсуждение концепции развития парковой зоны «Динамо» прошло в Хабаровске. В заседании принял участие вице-мэр Хабаровска Сергей Кравчук, а также представители администрации Хабаровска, общественности, архитекторы города. Доступ на обсуждение был свободным для всех жителей краевого центра, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации города.

Благоустройство парка ведется в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Он реализуется министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ по инициативе президента России Владимира Путина. Разработчиками дизайн-проекта стала команда архитекторов BuroMoscow. В программе предусмотрено благоустройство ключевых общественных пространств для 40 городов России. Был объявлен всероссийский архитектурный конкурс на разработку концепции, и победителем стала московская компания BuroMoscow. Представитель победившей команды и представил свой вариант на суд общественности.

По мнению разработчиков, территорию парка необходимо разделить на несколько функциональных зон в зависимости от рельефа и транзитных систем.

В «Детском городке» предлагается обустроить небольшую велодорожку, которая зимой будет превращаться в лыжную трассу, установить новое оборудование и поменять резиновое покрытие. Здесь, по мнению архитекторов, необходима волейбольная площадка с местами для зрителей. Неподалеку расположится павильон, где можно будет передохнуть, перекусить, просто прогуляться.

В зоне, которая условно названа «Театральный сквер», предлагается реконструировать фонтан и обустроить места для отдыха на холме у музыкального театра. Центральная аллея будет оборудована арками и парапетами. В части, где расположена «Речная долина», будет облагорожена территория возле каскада прудов, обустроены новые пешеходные связи.

Самое активное обсуждение у общественности вызвала зона активного отдыха. Это территория заболоченного оврага. Архитекторы так до конца и не определились с ее назначением — здесь предлагается устроить небольшой ботанический сад и зону для велосипедистов-экстремалов. У каждого варианта нашлись свои сторонники, и пока к однозначным выводам прийти не удалось. Кроме того, в результате дискуссии появилось предложение построить в этом месте площадку для занятий скейтбордингом.

В результате обсуждения архитекторы наметили ряд направлений для доработки концепции. После окончательного ее утверждения будет разработан проект реконструкции парковой зоны. В нынешнем году часть парка преобразилась, работы проведены в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Новогодний марафон в Хабаровске: в гости к Деду Морозу, подарки, танцы, обнимашки
Жителей Хабаровска приглашают принять участие в акции «Рождественский подарок»
Украина допустила прекращение железнодорожного сообщения с РФ
Дональд Трамп заявил о победе над ИГ в Сирии и Ираке
Снова «всё включено». Когда российские туристы вернутся в Египет
Путин повысил оклады федеральных чиновников
Роспотребнадзор проверяет сообщения о «пластиковом рисе»
Суд вынес приговор двум участникам теракта в Буденновске
Медведеву предложили ввести квоту на российские вина в магазинах
Спорт
Олимпийский рейс: 200 россиян поедут в Пхенчхан Выполнить нормативы недостаточно - их кандидатуру еще должен одобрить Международный олимпийский комитет
Авто
Трое россиян купили автомобили за 240 миллионов рублей каждый Как сообщил операционный директор люксового подразделения группы компаний «Авилон» Вагиф Бикулов, гиперкар Bugatti Chiron передали первому клиенту из России
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
«Бабий бунт» закрыли из-за недовольства зрителей Бузовой По словам сотрудника редакции шоу, проект «не зашел» и его действительно закрывают
Недвижимость
В Петербурге «самовольно» отремонтировали головы русалок на Доме Николаевых
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о продаже Дома Финляндии в Петербурге
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
Леди
Женщина, одевавшая Голливуд: 8 фактов об Эдит Хед Эдит Хед — самый титулованный и известный художник по костюмам в мире. За свою долгую жизнь она поработала почти со всеми голливудскими звездами
Дети
7 веселых новогодних закусок для детей Канапе — маленькие бутерброды «на один укус» — прекрасная закуска для новогоднего стола. Для детей предлагаем сделать их необычными. Возможно, попробовав «пингвина» из маслин или «ёлочку» с гуакамоле, дети — которые часто бывают консерваторами в еде — откроют для себя новые вкусы.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь