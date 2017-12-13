Концепцию развития парковой зоны «Динамо» обсудили в Хабаровске
Свой вариант на суд общественности представила московская компания BuroMoscow.
Свой вариант на суд общественности представила московская компания BuroMoscow.
Хабаровск, 13 декабря, AmurMedia.
Общественное обсуждение концепции развития парковой зоны «Динамо» прошло в Хабаровске. В заседании принял участие
Благоустройство парка ведется в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Он реализуется министерством строительства и
В «Детском городке» предлагается обустроить небольшую велодорожку, которая зимой будет превращаться в лыжную трассу, установить новое оборудование и поменять резиновое покрытие. Здесь, по мнению архитекторов, необходима волейбольная площадка с местами для зрителей. Неподалеку расположится павильон, где можно будет передохнуть, перекусить, просто прогуляться.
В зоне, которая условно названа «Театральный сквер», предлагается реконструировать фонтан и обустроить места для отдыха на холме у музыкального театра. Центральная аллея будет оборудована арками и парапетами. В части, где расположена «Речная долина», будет облагорожена территория возле каскада прудов, обустроены новые пешеходные связи.
В результате обсуждения архитекторы наметили ряд направлений для доработки концепции. После окончательного ее утверждения будет разработан проект реконструкции парковой зоны. В нынешнем году часть парка преобразилась, работы проведены в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».