Воронежцы увидят метеорный поток Гемениды 13 и 14 декабря

Источник: РИА "Воронеж"

Жители Воронежа смогут увидеть метеорный поток Гемениды 13 и 14 декабря. Полюбоваться потоками можно будет начиная с 21:00 среды, 13 декабря.

По данным Международной метеорной организации, пик активности потока придется на 9:30 четверга, 14 декабря. Это последнее астрономическое явление в 2017 году, которое горожане смогут увидеть невооруженным глазом. Как отметили в NASA, частота потока в среднем составит около 60 метеоров в час.

Метеоры активны каждый декабрь. Поток рожден астероидом Фаэтон. Астероид был ядром кометы, которая позднее испарилась. Она отдала все летучие соединения, подлетев слишком близко к Солнцу.