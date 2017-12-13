Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: В Рунете поражены наследством Броневого
7 поводов надеть шапку
Песков заявил об «обеспокоенности» из-за заявлений Саакашвили
Счетная палата нашла способ увеличить сборы с имущества россиян
Международная коалиция ответила на вывод войск РФ из Сирии
Помолвка с небомКак готовят будущих летчиц
Невзоров: «Пусть РФ еще раз прилюдно унизят в Корее. Понравилось»
Доллар не нужен: КНР подрывает экономику США - CМИ
«Меркель неожиданно высказалась о России, сменив позицию» - СМИ
РФ и Китай наносят мощный удар золотом по доллару
Мнение: в докладе НАТО читается, что РФ нет места в будущем
Актер Александр Солдатов умер в возрасте 45 лет
СМИ: Дакота Джонсон встречается с Крисом Мартином
Кайли Миноуг блистала на красной дорожке в Сиднее
Пересильд составила Абрамовичу компанию в Большом театре - СМИ
От рака умер актер Александр Солдатов — СМИ
«Своих подонков уберите с Украины»: Яценюк о фразе Медведеву
С россиян могут начать собирать новый налог
Фоторепортажи
12Задержание Михаила Саакашвили
10Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим
11:51 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежцы увидят метеорный поток Гемениды 13 и 14 декабря

Пик активности придется на 9:30.

Источник: РИА "Воронеж"

Жители Воронежа смогут увидеть метеорный поток Гемениды 13 и 14 декабря. Полюбоваться потоками можно будет начиная с 21:00 среды, 13 декабря.

По данным Международной метеорной организации, пик активности потока придется на 9:30 четверга, 14 декабря. Это последнее астрономическое явление в 2017 году, которое горожане смогут увидеть невооруженным глазом. Как отметили в NASA, частота потока в среднем составит около 60 метеоров в час.

Во время загрузки произошла ошибка.

Метеоры активны каждый декабрь. Поток рожден астероидом Фаэтон. Астероид был ядром кометы, которая позднее испарилась. Она отдала все летучие соединения, подлетев слишком близко к Солнцу.

Воронежцы любовались «поцелуем» Юпитера и Венеры в ноябре 2017 года. Также горожане увидели персеиды в августе-2017.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Экс-глава райадминистрации под Воронежем стал почетным жителем Новоусманского района
Госдума вводит ежемесячные выплаты при рождении первого ребенка
Россия создаст в Сирии полноценную военно-морскую базу
Снова «все включено»: когда российские туристы вернутся в Египет
Путин повысил оклады федеральных чиновников
Роспотребнадзор проверяет сообщения о «пластиковом рисе»
Суд вынес приговор участникам теракта в Буденновске
Медведеву предложили ввести квоту на российские вина в магазинах
Спорт
Олимпийский рейс: 200 россиян поедут в Пхенчхан Выполнить нормативы недостаточно - их кандидатуру еще должен одобрить Международный олимпийский комитет
Авто
Трое россиян купили автомобили за 240 миллионов рублей каждый Как сообщил операционный директор люксового подразделения группы компаний «Авилон» Вагиф Бикулов, гиперкар Bugatti Chiron передали первому клиенту из России
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
«Бабий бунт» закрыли из-за недовольства зрителей Бузовой По словам сотрудника редакции шоу, проект «не зашел» и его действительно закрывают
Недвижимость
Что ждет российский рынок недвижимости в 2018 году?
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
В Москве утвердили еще 26 площадок под реновацию
Леди
Женщина, одевавшая Голливуд: 8 фактов об Эдит Хед Эдит Хед — самый титулованный и известный художник по костюмам в мире. За свою долгую жизнь она поработала почти со всеми голливудскими звездами
Дети
7 веселых новогодних закусок для детей Канапе — маленькие бутерброды «на один укус» — прекрасная закуска для новогоднего стола. Для детей предлагаем сделать их необычными. Возможно, попробовав «пингвина» из маслин или «ёлочку» с гуакамоле, дети — которые часто бывают консерваторами в еде — откроют для себя новые вкусы.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь