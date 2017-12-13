Подпорную стену в Красноярске отремонтировали «для галочки»

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Подпорная стена, расположенная на улице Куйбышева (дома № 85 и 87) в Железнодорожном районе Красноярска, была отремонтирована лишь частично. Несмотря на это муниципальный контракт признан исполненным, а оплата подрядчику произведена в полном объеме. Такие факты выяснили в краевой прокуратуре.

«Установлено, что предусмотренные муниципальным контрактом работы до настоящего времени в полном объеме не исполнены. Подрядчиком не осуществлены мероприятия по усилению стены на одном из участков работ, не обустроена пандусом имеющаяся на придомовой территории лестница, использованы некачественные асфальтобетонные смеси при устройстве пешеходных тротуаров, что повлекло их деформацию и частичное разрушение», — заявили в ведомстве.

В результате проверки руководителю красноярского учреждения «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» внесено представление с требованиями о принятии мер, направленных на фактическое устранение нарушений.