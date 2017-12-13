Разница температур в области составила 23 градуса

Самой «теплой» точкой в Челябинской области оказался сегодня город Карталы — утром здесь было всего минус 2 градуса. При этом холоднее всего — в Снежинске, здесь морозы достигли минус 25. Между тем медики говорят, что перепады температур очень вредны для людей, страдающих сердечными заболеваниями, опасной может быть разница даже в 10 градусов, поэтому путешествия по области в такие дни людям с патологией сердца лучше отложить.