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13:03 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Разница температур в области составила 23 градуса

Сегодняшний прогноз погоды в городах Челябинской области показал огромную разницу температур, расхождение составило 23 градуса, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на сервис «Расписание погоды».

Источник: РИА "Новости"

Самой «теплой» точкой в Челябинской области оказался сегодня город Карталы — утром здесь было всего минус 2 градуса. При этом холоднее всего — в Снежинске, здесь морозы достигли минус 25. Между тем медики говорят, что перепады температур очень вредны для людей, страдающих сердечными заболеваниями, опасной может быть разница даже в 10 градусов, поэтому путешествия по области в такие дни людям с патологией сердца лучше отложить.

В Челябинске сегодня — минус 16−19 градусов в зависимости от района. При этом, благодаря высокой влажности (83%), челябинцы ощутили все 23−26. Напомним также, что до вечера в южноуральской столице действует режим НМУ.

Служба информации cheltv.ru,

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