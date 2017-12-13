В Уфе нашлась пропавшая Евгения Гильманшина

Евгению Гильманшину искали с воскресенья. Вечером 10 декабря она пропала в микрорайоне Сипайлово по дороге домой. Родные сообщали, что девушке нужно было пройти всего пару кварталов.

На следующий день мать пропавшей подала заявление в полицию. Начались поиски девушки.