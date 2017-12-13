В Уфе нашлась пропавшая Евгения Гильманшина
В Уфе на третий день поисков нашли пропавшую 29-летнюю Евгению Гильманшину, сообщила подруга девушки.
В Уфе на третий день поисков нашли пропавшую 29-летнюю Евгению Гильманшину, сообщила подруга девушки.
Евгению Гильманшину искали с воскресенья. Вечером 10 декабря она пропала в микрорайоне Сипайлово по дороге домой. Родные сообщали, что девушке нужно было пройти всего пару кварталов.
На следующий день мать пропавшей подала заявление в полицию. Начались поиски девушки.
Как сообщила подруга Евгении, в среду днем она нашлась живой и невредимой. Где она была в течение почти трех дней — не сообщается.