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13:04 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе нашлась пропавшая Евгения Гильманшина

В Уфе на третий день поисков нашли пропавшую 29-летнюю Евгению Гильманшину, сообщила подруга девушки.

Евгению Гильманшину искали с воскресенья. Вечером 10 декабря она пропала в микрорайоне Сипайлово по дороге домой. Родные сообщали, что девушке нужно было пройти всего пару кварталов.

На следующий день мать пропавшей подала заявление в полицию. Начались поиски девушки.

Как сообщила подруга Евгении, в среду днем она нашлась живой и невредимой. Где она была в течение почти трех дней — не сообщается.

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