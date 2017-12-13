Весной сквер на площади Советов в Ростове-на-Дону изменится до неузнаваемости
Весной 2018 года сквер площади Советов в центре
Весной 2018 года сквер площади Советов в центре
Дендрологи выявили наиболее
— Проектом озеленения предусмотрена посадка 386 лиственных, 19 хвойных деревьев, 3118 кустарников в живых изгородях и свободной посадке. Основной породой является липа с кубической формой кроны, уже хорошо себя зарекомендовавшая на набережной реки Дон, — рассказывает ландшафтный архитектор Ботанического сада ЮФУ Антон Папков. — В цветочном оформлении сквера выбор сделан на многолетние культуры, такие как сортовые рудбекии и мискантусы.
Новый стиль площади Советов будет сочетать в себе подчеркнутую строгость геометрии сквера и яркие акценты из групп красиво цветущих деревьев и кустарников — яблони Недзвецкого, боярышника Пауль Скарлет, различных видов калин.