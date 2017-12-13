В Самаре вновь перекрыли улицу Луначарского
Вчера, 12 декабря, в Самаре
Вчера, 12 декабря, в Самаре
Как оказалось, участок от Автобусного проезда до Московского шоссе официально еще не ввели в эксплуатацию. Сейчас рабочие доделывают там освещение и устанавливают недостающие дорожные знаки. Как сообщили в департаменте градостроительства Самары, улицу Луначарского введут в эксплуатацию после проверки государственной инспекции строительного надзора, которую должны провести до конца декабря.
«По результатам проверки будут известны итоговые сроки ввода в эксплуатацию. После ввода участка ул. Луначарского от Московского шоссе до Мичурина в эксплуатацию и его открытия для движения дорога будет передана на обслуживание в МП «Благоустройство», — отметили в департаменте.