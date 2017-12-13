Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Невзоров: «Пусть РФ еще раз прилюдно унизят в Корее. Понравилось»
Названа самая пьющая страна Европы
В Москве произошла массовая драка: есть пострадавшие
Киев примет меры в ответ на пуск поездов РФ в обход Украины
СМИ: Дакота Джонсон встречается с Крисом Мартином
Экс-жене Джигарханяна грозит реальный срок Следственный комитет предъявил обвинение Виталине Цымбалюк-Романовской
СМИ: В Рунете поражены наследством Броневого
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
Знак «Ш»: в России началась облава
Такси за 36 рублей: трехколесные камикадзе
Актер Александр Солдатов умер в возрасте 45 лет — СМИ
Джоли прогулялась по рынку в кардигане без белья
Ирина Безрукова примерила чувственный образ для новой фотосессии
Нетребко в блестящей шапке и клетчатом пальто гуляет в Милане
Пересильд составила Абрамовичу компанию в Большом театре - СМИ
От рака умер актер Александр Солдатов — СМИ
В Москве произошла массовая драка: есть пострадавшие
Запад ответил на вывод войск России из Сирии
Фоторепортажи
12Задержание Михаила Саакашвили
10Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим
12:57 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре вновь перекрыли улицу Луначарского

Вчера, 12 декабря, в Самаре наконец-то открыли съезд с Московского шоссе на улицу Луначарского, однако автомобилисты радовались недолго (если можно назвать радостью проезд по заваленной снегом дороге) — сегодня многострадальную улицу вновь перекрыли.

Источник: AP 2017

Как оказалось, участок от Автобусного проезда до Московского шоссе официально еще не ввели в эксплуатацию. Сейчас рабочие доделывают там освещение и устанавливают недостающие дорожные знаки. Как сообщили в департаменте градостроительства Самары, улицу Луначарского введут в эксплуатацию после проверки государственной инспекции строительного надзора, которую должны провести до конца декабря.

«По результатам проверки будут известны итоговые сроки ввода в эксплуатацию. После ввода участка ул. Луначарского от Московского шоссе до Мичурина в эксплуатацию и его открытия для движения дорога будет передана на обслуживание в МП «Благоустройство», — отметили в департаменте.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
«Вы неизлечимы»: Жена экс-футболиста «Крыльев Советов» умерла от рака в 25 лет
Госдума установила ежемесячные выплаты при рождении первенца
Россия создаст в Сирии полноценную военно-морскую базу
Снова «все включено»: когда российские туристы вернутся в Египет
Путин повысил оклады федеральных чиновников
ФСБ не нашла в словах Собчак о Крыме призывов к сепаратизму
СМИ: в Красноярском крае потеряли урну с прахом Хворостовского
Медведеву предложили ввести квоту на российские вина в магазинах
Спорт
Олимпийский рейс: 200 россиян поедут в Пхенчхан Выполнить нормативы недостаточно - их кандидатуру еще должен одобрить Международный олимпийский комитет
Авто
Трое россиян купили автомобили за 240 миллионов рублей каждый Как сообщил операционный директор люксового подразделения группы компаний «Авилон» Вагиф Бикулов, гиперкар Bugatti Chiron передали первому клиенту из России
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
«Бабий бунт» закрыли из-за недовольства зрителей Бузовой По словам сотрудника редакции шоу, проект «не зашел» и его действительно закрывают
Недвижимость
Что ждет российский рынок недвижимости в 2018 году?
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
В Москве утвердили еще 26 площадок под реновацию
Леди
Женщина, одевавшая Голливуд: 8 фактов об Эдит Хед Эдит Хед — самый титулованный и известный художник по костюмам в мире. За свою долгую жизнь она поработала почти со всеми голливудскими звездами
Дети
7 веселых новогодних закусок для детей Канапе — маленькие бутерброды «на один укус» — прекрасная закуска для новогоднего стола. Для детей предлагаем сделать их необычными. Возможно, попробовав «пингвина» из маслин или «ёлочку» с гуакамоле, дети — которые часто бывают консерваторами в еде — откроют для себя новые вкусы.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь