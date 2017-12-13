23 предновогодних базара откроется в Нижнем Новгороде

Источник: Аргументы и факты

В преддверии Нового года и во время зимних каникул на общегородских и районных площадках Нижнего Новгорода пройдут 85 различных событий в рамках общероссийского зимнего фестиваля «Выходи гулять», который впервые проводится в этом году, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Для нижегородцев будут работать 23 предновогодних базара и 87 катков — в парках, на территории спортивных комплексов, во дворах школ и внутри жилых микрорайонов.

Как сообщалось ранее, главными городскими праздничными площадками станут площадь Минина и Пожарского, где монтируют новогоднюю ель, и улица Рождественская — там рабочие заканчивают обустройство катка.