Нарколог Минздрава оценил число потребителей наркотиков в России

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«По нашим оценкам их порядка 4 миллионов, потребителей наркотиков, это не больные. Нужно четко разделять: есть больные, они поступают к нам и лечатся, есть потребители, которые хотя бы один раз употребили наркотик», — сказал он.

Брюн добавил, что к потребителям относятся люди, которые пробовали наркотики хотя бы один раз.

«Тенденция наметилась… (число) стоящих на учете примерно на 2−3% в год снижается, но снижается за счет героиновых наркоманов», — сказал Брюн.