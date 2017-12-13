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14:17 (мск), источник: РИА Новости

Нарколог Минздрава оценил число потребителей наркотиков в России

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В России около четырех миллионов человек являются потребителями наркотиков, сообщил главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн на пресс-конференции.

Источник: Wokandapix/CC0
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«По нашим оценкам их порядка 4 миллионов, потребителей наркотиков, это не больные. Нужно четко разделять: есть больные, они поступают к нам и лечатся, есть потребители, которые хотя бы один раз употребили наркотик», — сказал он.

Брюн добавил, что к потребителям относятся люди, которые пробовали наркотики хотя бы один раз.

«Тенденция наметилась… (число) стоящих на учете примерно на 2−3% в год снижается, но снижается за счет героиновых наркоманов», — сказал Брюн.

Он отметил, что в целом наблюдается вымывание героина из структуры потребления наркотиков. «На замену ему приходят синтетические наркотики, которые поступают из Европы или из Китая. Насколько я знаю, российского производства этих препаратов не существует», — добавил нарколог.

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