В водопроводной воде Екатеринбурга выявили высокое содержание железа и хлора

В Екатеринбурге в очередной раз проверили качество водопроводной воды. Пробу брали в разных районах города: Верх-Исетском, Железнодорожном, Чкаловском и Кировском. В целом качество воды было оценено, как высокое. Однако были выявлены и недочеты.

— Проблема Екатеринбурга — высокое содержание в воде марганца, — рассказывают в компании «БВТ БАРЬЕР Рус». — Возможно, это обусловлено природными особенностями источника водоснабжения, а используемые технологии не предполагают отчистку от данного тяжелого металла. В анализе, взятом на ул. Корепина, содержание марганца составляет 0,14 мг/л, ул. Кунарская — 0,15 мг/л, ул Уральская — 0,11 мг/л, (при норме 0,1 мг/л), в остальных районах значение находится на верхней границе нормы, например, ул. Титова — 0,1 мг/л.