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16:27 (мск), источник: dostup1.ru

Ночью 14 декабря на Южном Урале прогнозируется до минус 30

В последующие сутки, по предварительным данным, ожидается ослабление морозов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -5° 35% 756 мм рт. ст. 8 м/с

Понижение температуры воздуха до минус 30 в низинах прогнозируют синоптики в ночь на 14 декабря в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как следует из сообщения местного ЦГМС, в ночь на четверг в регионе будет минус 18−23, в низинах — 25−30, на крайнем западе — 13−18 градусов, днем ожидается минус 10−15, в пониженных частях рельефа — до 20, на крайнем западе — 5−10. Ночью и утром в отдельных районах возможны туманы и изморозь, в течение предстоящих суток отдельные порывы юго-восточного — южного ветра до 12 метров в секунду, небольшой снег.

В Челябинске ночью 14 декабря будет минус 18−20, завтра днем — 10−12, без осадков.

В последующие сутки, по предварительным данным, ожидается ослабление морозов на пять градусов.

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