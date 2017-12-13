Ночью 14 декабря на Южном Урале прогнозируется до минус 30
В последующие сутки, по предварительным данным, ожидается ослабление морозов.
В последующие сутки, по предварительным данным, ожидается ослабление морозов.
Понижение температуры воздуха до минус 30 в низинах прогнозируют синоптики в ночь на 14 декабря в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Как следует из сообщения местного ЦГМС, в ночь на четверг в регионе будет минус 18−23, в низинах — 25−30, на крайнем западе — 13−18 градусов, днем ожидается минус 10−15, в пониженных частях рельефа — до 20, на крайнем западе — 5−10. Ночью и утром в отдельных районах возможны туманы и изморозь, в течение предстоящих суток отдельные порывы
В Челябинске ночью 14 декабря будет минус 18−20, завтра днем — 10−12, без осадков.
В последующие сутки, по предварительным данным, ожидается ослабление морозов на пять градусов.