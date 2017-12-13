Ночью 14 декабря на Южном Урале прогнозируется до минус 30

Как следует из сообщения местного ЦГМС, в ночь на четверг в регионе будет минус 18−23, в низинах — 25−30, на крайнем западе — 13−18 градусов, днем ожидается минус 10−15, в пониженных частях рельефа — до 20, на крайнем западе — 5−10. Ночью и утром в отдельных районах возможны туманы и изморозь, в течение предстоящих суток отдельные порывы юго-восточного — южного ветра до 12 метров в секунду, небольшой снег.