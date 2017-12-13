Слово «Россия» составили из светящихся окон сочинской «Жемчужины»

Те, кто проезжал по улице Черноморской с 18 до 19 часов, смогли увидеть гостиницу в необычном виде.

Свет в номерах был включен таким образом, что из светящихся окон сложилась надпись «Россия». Помимо Сочи аналогичные акции прошли и в других регионах страны.