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13:30 (мск), источник: Вести Сочи

Слово «Россия» составили из светящихся окон сочинской «Жемчужины»

12 декабря, в День Конституции, отель «Жемчужина» принял участие во всероссийской акции «Это мой дом».

Те, кто проезжал по улице Черноморской с 18 до 19 часов, смогли увидеть гостиницу в необычном виде.

Свет в номерах был включен таким образом, что из светящихся окон сложилась надпись «Россия». Помимо Сочи аналогичные акции прошли и в других регионах страны.

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