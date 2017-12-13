В океане обнаружили загадочные дымовые кольца

Источник: РИА Новости

Специалисты Ливерпульского университета открыли данное явление, проанализировав измерения, взятые со спутников, а также данные о температуре поверхности воды в Тасмановом море у берегов Австралии и в Южной Атлантике.

Исследователи предположили, что кольца являются разновидностью океанических вихрей, диаметр которых достигает нескольких сотен или тысяч километров. Подобные бурные потоки воздуха довольно часто встречаются в море.