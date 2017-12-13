В океане обнаружили загадочные дымовые кольца
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Ученые обнаружили необычные «дымовые кольца» на поверхности океана. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters.
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Ученые обнаружили необычные «дымовые кольца» на поверхности океана. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters.
Специалисты Ливерпульского университета открыли данное явление, проанализировав измерения, взятые со спутников, а также данные о температуре поверхности воды в Тасмановом море у берегов Австралии и в Южной Атлантике.
Однако «дымовые кольца» вращаются в противоположных направлениях и по скорости движения в десять раз превышают все известные типы вихрей. Кроме того, они способны чрезвычайно быстро переносить морских животных на большие расстояния.