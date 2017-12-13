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12:55 (мск), источник: РИА Новости

В океане обнаружили загадочные дымовые кольца

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Ученые обнаружили необычные «дымовые кольца» на поверхности океана. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters.

Источник: РИА Новости

Специалисты Ливерпульского университета открыли данное явление, проанализировав измерения, взятые со спутников, а также данные о температуре поверхности воды в Тасмановом море у берегов Австралии и в Южной Атлантике.

Исследователи предположили, что кольца являются разновидностью океанических вихрей, диаметр которых достигает нескольких сотен или тысяч километров. Подобные бурные потоки воздуха довольно часто встречаются в море.

Однако «дымовые кольца» вращаются в противоположных направлениях и по скорости движения в десять раз превышают все известные типы вихрей. Кроме того, они способны чрезвычайно быстро переносить морских животных на большие расстояния.

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