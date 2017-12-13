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18:07 (мск), источник: КрымPress

В Симферополе начнут продавать ёлки через неделю — глава администрации города

Глава администрации Симферополя Игорь Лукашёв заверил, что ёлочные базары начнут работать на территории города уже 20 декабря. Об этом он заявил сегодня «Крыминформу».

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20 декабря откроем все ёлочные базары. Меня вчера курирующий заместитель Сергей Круцюк заверил, что к 20 декабря завершится конкурс, будут подписаны договора и начнется продажа, — сказал Лукашёв.

Напомним, накануне стало известно, что ёлочные базары в крымской столице откроются не раньше 25 декабря. Причина — конкурсные торги и соблюдение всех соответствующих процедур и сроков.

На всякий случай, напомним адреса ёлочных базаров в Симферополе.

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