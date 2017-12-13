В Симферополе начнут продавать ёлки через неделю — глава администрации города
Глава администрации Симферополя Игорь Лукашёв заверил, что ёлочные базары начнут работать на территории города уже 20 декабря. Об этом он заявил сегодня «Крыминформу».
Глава администрации Симферополя Игорь Лукашёв заверил, что ёлочные базары начнут работать на территории города уже 20 декабря. Об этом он заявил сегодня «Крыминформу».
20 декабря откроем все ёлочные базары. Меня вчера курирующий заместитель Сергей Круцюк заверил, что к 20 декабря завершится конкурс, будут подписаны договора и начнется продажа, — сказал Лукашёв.
Напомним, накануне стало известно, что ёлочные базары в крымской столице откроются не раньше 25 декабря. Причина — конкурсные торги и соблюдение всех соответствующих процедур и сроков.
На всякий случай, напомним адреса ёлочных базаров в Симферополе.