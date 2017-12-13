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13:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Эксперты нашли самый некомфортный район Воронежа

Судя по отзывам горожан, это Левобережный.

Специалисты портала Domofond.ru показали рейтинг районов Воронежа, составленный по отзывам местных жителей.

Выше всего горожане оценили комфорт Железнодорожного района. Он стал лидером не только по общему индексу, но и по двум отдельным критериям: экологии и обеспеченности магазинами. Жители района отметили экологическую обстановку, доступность различных магазинов, чистый воздух и близость к водоему, количество детских садов, школ.

В тройку лидеров вошли также Центральный и Советский районы. Жители первого высоко оценили безопасность, транспортную инфраструктуру, стоимость жизни. Советский район стал лидером по чистоте, разнообразию инфраструктурных объектов для детей, качеству работы коммунальных служб.

Выдающихся результатов не добились Коминтерновский и Ленинский районы. Ну, а последнее место рейтинга занял Левобережный. Судя по отзывам, тут проблемы с экологией, с чистотой на улицах, со спортивной инфраструктурой, с безопасностью и с дружелюбием соседей.

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