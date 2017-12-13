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14:46 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Большинство воронежцев высказались против переименования улиц города

Комиссия по культурному наследию закрыла вопрос о возвращении исторических названий.

Источник: РИА "Воронеж"

Члены комиссии по культурному наследию единогласно решили закрыть вопрос о переименовании воронежских улиц. Обсуждение прекратили, поскольку инициатива не нашла у горожан отклика, сообщила пресс-служба мэрии города в среду, 13 декабря. Против возвращения улицам исторических названий высказались 922 из 1745 жителей.

В середине сентября 2017 года городская комиссия по культурному наследию рекомендовала вынести на общественное обсуждение вопрос о переименовании улицы Каляева в Центральном районе. Улица носит имя террориста. Общественники также предложили переименовать улицу Волгоградская. Ее могли назвать в честь Сталинградской битвы. На официальной странице мэрии в соцсети «ВКонтакте» запустили опрос о переименовании улиц в Воронеже. Горожан попросили ответить, стоит ли вернуть исторические названия.

Ознакомившись с итогами опроса, комиссия по культурному наследию решила прекратить обсуждение темы. Улицы продолжат носить существующие названия, подытожила замглавы администрации по социальной политике Надежда Савицкая на заседании комиссии во вторник, 12 декабря.

Контекст

Осенью 2017 года аналитики общественного мнения «Квалитас» спросили воронежцев, стоит ли переименовать площадь Ленина. Большинство — 90% — заявили, что такой необходимости нет. Только 7,1% высказались за переименование.

Максимальным число сторонников переименования оказалось среди воронежцев среднего возраста (от 30 до 49 лет). Против в основном высказывались пенсионеры (94%). Мужчины выступали «за» чаще женщин (9% против 5,7%).

Аналитики «Квалитас» предположили, что желание горожан сохранить название центральной улицы связано в основном «с привычкой и уважением к собственной истории».

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