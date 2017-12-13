Роспотребнадзор проверяет «Макдональдс» и «Перекресток» в Москве

По ее словам, проверки также проводят в столичных магазинах «Перекрестка». «“Перекресток” — это 400 магазинов в Москве, в столичную сеть “Макдональдс” входит 90 ресторанов», — цитирует ТАСС представительницу Роспотребнадзора.

Она уточнила, что теперь перед проверками представители ведомства могут встретиться с хозяевами торговых точек.

По просьбе руководителей этих компаний («Макдональдс» и «Перекресток».— «Ъ») к нам пришли на встречу перед проведением плановых проверок 400 руководителей магазинов.