Роспотребнадзор проверяет «Макдональдс» и «Перекресток» в Москве

По ее словам, проверки также проводят в столичных магазинах «Перекрестка». «“Перекресток” — это 400 магазинов в Москве, в столичную сеть “Макдональдс” входит 90 ресторанов», — цитирует ТАСС представительницу Роспотребнадзора.
Она уточнила, что теперь перед проверками представители ведомства могут встретиться с хозяевами торговых точек.
По просьбе руководителей этих компаний («Макдональдс» и «Перекресток».— «Ъ») к нам пришли на встречу перед проведением плановых проверок 400 руководителей магазинов.
Елена АндрееваРуководитель столичного управления ведомства
«Честно говоря, мы даже не знали, куда их посадить, и 2,5 часа им рассказывали, что именно мы будем проверять, предупреждали о бизнес-рисках в виде штрафных санкций за нарушения», — заявила госпожа Андреева.