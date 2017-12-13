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13:10 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Роспотребнадзор проверяет «Макдональдс» и «Перекресток» в Москве

Роспотребнадзор впервые с 2012 года организовал проверку сети ресторанов быстрого питания «Макдональдс» в Москве. Об этом на Втором открытом форуме «Охрана прав и защита интересов предпринимателей» в прокуратуре Москвы рассказала руководитель столичного управления ведомства Елена Андреева.

Источник: AP 2017

По ее словам, проверки также проводят в столичных магазинах «Перекрестка». «“Перекресток” — это 400 магазинов в Москве, в столичную сеть “Макдональдс” входит 90 ресторанов», — цитирует ТАСС представительницу Роспотребнадзора.

Она уточнила, что теперь перед проверками представители ведомства могут встретиться с хозяевами торговых точек.

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По просьбе руководителей этих компаний («Макдональдс» и «Перекресток».— «Ъ») к нам пришли на встречу перед проведением плановых проверок 400 руководителей магазинов.
Елена Андреева
Руководитель столичного управления ведомства

«Честно говоря, мы даже не знали, куда их посадить, и 2,5 часа им рассказывали, что именно мы будем проверять, предупреждали о бизнес-рисках в виде штрафных санкций за нарушения», — заявила госпожа Андреева.

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