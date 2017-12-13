Роскомнадзор предупредил Twitter о возможной блокировке из-за аккаунта «Открытой России»
В «Открытой России» заявили, что считают происходящее политическим давлением на свободу слова.
В «Открытой России» заявили, что считают происходящее политическим давлением на свободу слова.
Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU — Роскомнадзор предупредил Twitter, что сервис будет заблокирован на территории РФ, если не удалит аккаунт движения «Открытая Россия», сообщает
«Twitter получил предписание от Роскомнадзора о блокировке сервиса на территории России в случае, если аккаунт «Открытой России» не будет удален в течение суток. Об этом Twitter сообщил в письме «Открытой России», — сказали «Интерфаксу» в
В уведомлении Роскомнадзора, полученном сервисом Twitter, отмечается, что доступ к информационному ресурсу twitter.com будет ограничен операторами связи на территории РФ «на основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации от
В «Открытой России» сообщили, что в ответном письме уведомили Twitter о том, что не занимаются распространением информации с нарушением закона, и считают действия Генпрокуратуры и Роскомнадзора «политическим давлением на свободу слова».
Накануне сообщалось, что сайт российского движения «Открытая Россия», основанного Михаилом Ходорковским, заблокирован на территории РФ как нарушающий законодательство о нежелательных организациях.
В реестре Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) отмечалось, что доступ к сайту ограничивается на основании решения Генпрокуратуры.
В движении отметили, что причиной блокировки стала статья 15.3 ФЗ «Об информации»: «информация, содержащая призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, или распространение информационных материалов иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ».
В «Открытой России» подчеркнули, что российское движение не имеет никакого отношения к британской организации «ОткрытаяРоссия», деятельность которой ранее была признана нежелательной на территории РФ.
Кроме того, во вторник были заблокированы сайты движения «Открытая Россия» (or.team), «Открытых выборов» и «Открытого университета» (ov.openrussia.org, openuni.io), а также khodorkovsky.ru.