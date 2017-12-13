В Воронежской области нашли тело пропавшего 61-летнего рыбака

Пропавшего 61-летнего Александра Акулова нашли мертвым в среду, 13 декабря. Водолазы достали тело из озера в селе Троицкое Лискинского района, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» волонтеры поискового отряда «Черноземье».

На озера в село Троицкое Александр Акулов поехал на рыбалку. Житель поселка Вознесеновка пропал 10 декабря. В 6:00 Александр Акулов уехал на рыбалку, после чего перестал выходить на связь.