В Воронежской области нашли тело пропавшего 61-летнего рыбака
Водолазы достали мужчину из озера.
Водолазы достали мужчину из озера.
Пропавшего 61-летнего Александра Акулова нашли мертвым в среду, 13 декабря. Водолазы достали тело из озера в селе Троицкое Лискинского района, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» волонтеры поискового отряда «Черноземье».
На озера в село Троицкое Александр Акулов поехал на рыбалку. Житель поселка Вознесеновка пропал 10 декабря. В 6:00 Александр Акулов уехал на рыбалку, после чего перестал выходить на связь.
Волонтеры поисковых отрядов «Черноземье» и «Лиза Алерт» нашли у озера автомобиль и лодку пропавшего во вторник, 12 декабря.