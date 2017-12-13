Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Невзоров: «Пусть РФ еще раз прилюдно унизят в Корее. Понравилось»
Названы продукты, которые помогут от бессонницы
Песков заявил об «обеспокоенности» из-за заявлений Саакашвили
Центробанк может купить у ВТБ небоскреб в «Москва-Сити»
Кайли Миноуг блистала на красной дорожке в Сиднее
Строй, владей, эксплуатируй: Россия строит в Турции АЭС В Турции началось строительство первой в стране атомной электростанции. Это совместный проект Москвы и Анкары
США приняли решение по Порошенко и Саакашвили - Царев
США похвалили Россию за надувные танки - СМИ США
Как заводить машину зимой: 6 правил
Автомобили могут резко подорожать уже в январе
Актер Александр Солдатов боролся с раком на протяжении 11 лет
СМИ: Абрамович и Пересильд заняли одну ложу в ГАБТ
Ирина Безрукова примерила чувственный образ для новой фотосессии
Нетребко в блестящей шапке и клетчатом пальто гуляет в Милане
Пересильд составила Абрамовичу компанию в Большом театре - СМИ
От рака умер актер Александр Солдатов — СМИ
«Своих подонков уберите с Украины»: Яценюк о фразе Медведеву
С россиян могут начать собирать новый налог
Фоторепортажи
12Задержание Михаила Саакашвили
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
13:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кемеровской области открыта первая автомобильная ледовая переправа

Всего на территории области планируется открыть 42 переправы.

На территории Кузбасса открыли первую ледовую автомобильную переправу.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, переправа открыта через реку Томь между посёлками Бородино и Усть-Мрас в Мысковском городском округе. Также введены в эксплуатацию еще две пешеходных переправы: через Томь между Юргой и селом Поломошным Яшкинского района и между Верх-Тайменкой Юргинского района и Нижней Тайменкой Яшкинского района.

Таким образом, на территории Кемеровской области работают 6 санкционированных ледовых переправ. В МЧС напоминают, что зимой водоемы можно пересекать только по санкционированным ледовым переправам. Их проверяют сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Кемеровской области, и они соответствуют всем требованиям безопасности.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Очнулась в камере смертников. Как 19-летняя девушка оказалась врагом народа
Госдума установила ежемесячные выплаты при рождении первенца
Россия создаст в Сирии полноценную военно-морскую базу
Снова «все включено»: когда российские туристы вернутся в Египет
Путин повысил оклады федеральных чиновников
Роспотребнадзор проверяет сообщения о «пластиковом рисе»
Суд вынес приговор участникам теракта в Буденновске
Медведеву предложили ввести квоту на российские вина в магазинах
Спорт
Олимпийский рейс: 200 россиян поедут в Пхенчхан Выполнить нормативы недостаточно - их кандидатуру еще должен одобрить Международный олимпийский комитет
Авто
Трое россиян купили автомобили за 240 миллионов рублей каждый Как сообщил операционный директор люксового подразделения группы компаний «Авилон» Вагиф Бикулов, гиперкар Bugatti Chiron передали первому клиенту из России
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
«Бабий бунт» закрыли из-за недовольства зрителей Бузовой По словам сотрудника редакции шоу, проект «не зашел» и его действительно закрывают
Недвижимость
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
В Петербурге «самовольно» отремонтировали головы русалок на Доме Николаевых
Санкт-Мориц в Швейцарии возглавил рейтинг курортов по цене недвижимости
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о продаже Дома Финляндии в Петербурге
Леди
Женщина, одевавшая Голливуд: 8 фактов об Эдит Хед Эдит Хед — самый титулованный и известный художник по костюмам в мире. За свою долгую жизнь она поработала почти со всеми голливудскими звездами
Дети
7 веселых новогодних закусок для детей Канапе — маленькие бутерброды «на один укус» — прекрасная закуска для новогоднего стола. Для детей предлагаем сделать их необычными. Возможно, попробовав «пингвина» из маслин или «ёлочку» с гуакамоле, дети — которые часто бывают консерваторами в еде — откроют для себя новые вкусы.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь