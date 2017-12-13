В Кемеровской области открыта первая автомобильная ледовая переправа

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, переправа открыта через реку Томь между посёлками Бородино и Усть-Мрас в Мысковском городском округе. Также введены в эксплуатацию еще две пешеходных переправы: через Томь между Юргой и селом Поломошным Яшкинского района и между Верх-Тайменкой Юргинского района и Нижней Тайменкой Яшкинского района.