В Кемеровской области открыта первая автомобильная ледовая переправа
Всего на территории области планируется открыть 42 переправы.
Всего на территории области планируется открыть 42 переправы.
На территории Кузбасса открыли первую ледовую автомобильную переправу.
По информации
Таким образом, на территории Кемеровской области работают 6 санкционированных ледовых переправ. В МЧС напоминают, что зимой водоемы можно пересекать только по санкционированным ледовым переправам. Их проверяют сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Кемеровской области, и они соответствуют всем требованиям безопасности.