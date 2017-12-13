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14:17 (мск), источник: ИА REGNUM

Первые дома по реновации начнут заселять в феврале 2018 года

Всё готово для того, чтобы запустить стартовую волну переселения.

Власти Москвы готовы к запуску первой волны переселения по программе реновации. Первые участники программы смогут переехать в новые квартиры в феврале 2018 года. Об этом сегодня, 13 декабря, заявил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин, сообщается на сайте Стройкомплекса.

По его словам, количество переселенцев определить в настоящее время сложно, потому что жителям пятиэтажек предоставляется на выбор две квартиры.

«Дома под переселение в I квартале 2018 года есть почти во всех районах, попавших в программу реновации, и точно в каждом округе», — отметил Хуснуллин.

В настоящее время в распоряжении властей Москвы на финальной стадии строительства и в переделке под стандарты реновации находится в общей сложности 1 млн кв. метров жилья.

Кроме того, сегодня в работе находятся 236 стартовых площадок по программе реновации. «Некоторые из них — в стадии проектирования, а где-то уже идет стройка», — сказал Хуснуллин.

Градостроительный потенциал этих площадок составляет около 3,5 млн кв. метров недвижимости.

Заммэра пообещал, что плотность застройки при реновации не превысит 25 тыс. кв. метров на гектар.

«Всё готово для того, чтобы запустить стартовую волну переселения по программе реновации жилья», — подчеркнул Марат Хуснуллин.

Читайте также: Власти Москвы готовы привлечь к реновации иностранцев.

Как сообщало ИА REGNUM, последующие этапы московской программы реновации жилья в Москве могут быть выполнены с привлечением зарубежных инвестиций. Программа предполагает привлечение огромных инвестиций, которые, по разным оценкам, могут превышать $50 млрд.

Напомним, программа реновации жилья в Москве была принята 1 августа 2017 года. Первоначально в нее вошли 5144 дома, на данный момент в проекте участвуют 5175 объектов.

Реновация коснется около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир.

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Читайте развитие сюжета: «Расселение и снос пятиэтажек в Москве».

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