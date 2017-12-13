СМИ: в Красноярском крае потеряли урну с прахом Хворостовского

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По данным издания, местные чиновники не могут ответить журналистам на вопрос о местонахождении останков артиста. В местном правительстве журналистов направили в минкульт, однако и там на вопросы прессы не смогли ответить.

Согласно завещанию Хворостовского, его прах был разделен на две части. Первую захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, вторую доставили на родину артиста, в Красноярский край.