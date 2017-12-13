Екатеринбургские школы готовятся открыть прием в первые классы

Источник: Вести - Екатеринбург

И как обещают в управлении образования, в 2018 году в некоторых районах родители смогут сами выбрать школу — нарезка участков изменится в 29 микрорайонах.

«Мы старались объединять образовательные организации, которые реализуют разные образовательные программы, например, лицеи, гимназии, общеобразовательные школы. У родителей будет возможность выбора, куда отдать своего ребеночка», — рассказала начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

C 15 января в Екатеринбурге будет работать горячая линия по вопросам записи в школы. Запись будет продолжаться по июнь включительно. В 2018 году в первые классы планируют принять не менее 20 тысяч детей.

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Родители смогут подать заявление непосредственно в школу, в МФЦ или через портал госуслуг. За приемом в первый классы тщательно будет следить прокуратура, чтобы не допустить фактов подлога с пропиской детей. Полиция уже ориентирована на выявление «резиновых квартир».

Только в этом году было возбуждено 8 уголовных дел, когда родители оформляли для детей временную прописку или представляли подложные документы, чтобы зачислить их в желаемую школу. Чтобы не произошло сбоев в системе при записи через портал госуслуги, провайдеры установили дополнительные серверы, они помогут выдержать пик нагрузки, а также внесли изменения в программное обеспечение. В частности, регион и город при заполнении заявления будут определяться автоматически.