Сегодня ночью можно наблюдать мощный звездопад

Увидеть красивый звездопад смогут и белорусы, если небо не будет затянуто тучами. Лучше всего звездопад наблюдать подальше от города, где не мешают фонари и подсветка домов.

Геминиды — один из самых активных потоков за весь год. В момент максимальной его активности ожидается до 100 метеоров в час. Метеорный поток Геминиды назван в честь созвездия, из которого он, как предполагается, вылетает. Это созвездие Gemini, что переводится с латинского как «Близнецы». В 2017 году самый мощный поток проходит с конца ноября по 18 декабря.