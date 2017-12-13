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15:34 (мск), источник: БЕЛТА

Сегодня ночью можно наблюдать мощный звездопад

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ночь на 14 декабря ожидается пик метеорного потока Геминиды.

Источник: БЕЛТА
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Такая информация размещена на сайте Международной метеорной организации.

Увидеть красивый звездопад смогут и белорусы, если небо не будет затянуто тучами. Лучше всего звездопад наблюдать подальше от города, где не мешают фонари и подсветка домов.

Геминиды — один из самых активных потоков за весь год. В момент максимальной его активности ожидается до 100 метеоров в час. Метеорный поток Геминиды назван в честь созвездия, из которого он, как предполагается, вылетает. Это созвездие Gemini, что переводится с латинского как «Близнецы». В 2017 году самый мощный поток проходит с конца ноября по 18 декабря.

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