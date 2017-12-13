В Миассе создан новый памятник природы — Хамитовские болота
Здесь впервые за последние 80 лет была обнаружена камнеломка болотная, которая считалась исчезнувшим видом.
Здесь впервые за последние 80 лет была обнаружена камнеломка болотная, которая считалась исчезнувшим видом.
В Челябинской области появился новый памятник природы — Хамитовские болота, где ученые обнаружили считавшиеся исчезнувшими и краснокнижные растения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Хамитовские болота расположены в Миасском городском округе, в верховье реки Атлян.
«Там выявлены реликтовые природные сообщества, основная область распространения которых приходится на приморские и горные районы Западной и Средней Европы», — говорится в сообщении ОГУ «ООПТ».
Во флоре отмечено более 350 видов растений, причем многие их них относятся к редким. Так, впервые за последние 80 лет была обнаружена камнеломка болотная, которая в последнее время на территории Челябинской области считалась исчезнувшим видом.
«Также интересной находкой является кокушник ароматнейший, занесенный в Красную книгу Российской Федерации и находящийся под угрозой исчезновения. Обнаруженная популяция является единственной на восточном склоне Урала», — отмечается в сообщении.
В нем также говорится, что своеобразен и животный мир