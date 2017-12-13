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14:14 (мск), источник: Ведомости

Сколько жилья могли бы получить россияне после запуска реновации в регионах

Больше всего жилых метров досталось бы жителям Дагестана, Тюменской и Иркутской областей, подсчитали эксперты.

Реализация программы реновации ветхого и аварийного жилья во всех регионах России могла бы принести гражданам дополнительно 250 млн кв. м жилой недвижимости. Больше всего от реализации такой программы могли бы выиграть Республика Дагестан, Тюменская и Иркутская области, республика Саха. Там могло бы дополнительно появиться от 11 до 24 млн кв. м жилья. Такие данные содержатся в исследовании компании «Финэкспертиза», определившей потенциал реализации программы реновации в регионах.

В своих подсчетах компания использовала данные Росстата (об аварийном жилом фонде), а также параметры программы реновации в Москве, закрепленные в законодательстве, по которому переселять людей будут в квартиры той же жилой площади, но большей общей площади. Согласно расчетам «Финэкспертизы», в рамках программы реновации в Москве вместо 16 млн кв. м сносимых пятиэтажек будут построены дома общей площадью 44,8 млн кв. м. Таким образом, общая площадь недвижимости увеличится в 2,8 раза. Но в отличие от столицы, за основу расчетов прироста жилья в регионах эксперты взяли не объем жилого фонда пятиэтажек, а ветхий и аварийный фонд, переселение которого наиболее востребовано. На основе расчетов был составлен список регионов, жители которых могли бы получить больше всего дополнительного жилья в случае запуска региональной программы реновации.

Лидирует в списке Дагестан, жители которого в ходе реновации могли бы получить еще 24,178 млн кв. м недвижимости. Сейчас в республике на долю аварийного жилья приходится 15,7% из общего объема жилого фонда в 55 млн кв. м. На втором месте Тюменская область — 12,782 млн кв. м дополнительного жилья. Всего в области 83 млн «квадратов» жилья, из которого 5,5% — аварийное. Третье место — у жителей Иркутской области. Им бы в ходе реновации досталось еще 11,133 млн кв. м. Сейчас в области около 7,1% аварийного жилья из общего его объема в 56 млн кв. м.

Также в топ-5 вошли республика Саха (Якутия) — дополнительно 9,761 млн кв. м жилья и Тверская область — 8,081 млн кв. м дополнительного жилья. Любопытно, что в десятке лидеров оказалась Московская область, где могло бы быть построено еще 6,832 млн кв. м жилой недвижимости по реновации. При этом в области всего 1% аварийного жилья.

Меньше всего выиграли бы от реновации Севастополь — всего 39 000 кв. м дополнительного жилья, республика Адыгея — 101 000 кв. м и Чукотский автономный округ — 126 000 кв. м.

По данным Росстата, в среднем в России доля ветхого и аварийного фонда составляет 2,5% в общем объеме жилой недвижимости. Но есть ряд регионов, в которых доля аварийного и ветхого фонда составляет от 15% до 17%, говорится в исследовании «Финэкспертизы». Самая большая доля аварийных домов — в республике Тыва. Из 4 млн кв. м всего жилого фонда аварийные и ветхие дома составляют 17,3%. На втором месте — республика Саха (Якутия) — из 21 млн кв. м 16,6% домов — аварийные. Третью строчку занимает Дагестан — 15,7% аварийного жилья из 55 млн кв. м. Эти регионы больше всего нуждаются в запуске программы реновации.

По подсчетам «Финэкспертизы», в среднем в России обеспеченность жильем в пересчете на каждого жителя могла бы вырасти на 0,86 кв. м — с нынешних с 24,4 до 25,34 кв. м. А всего по разным регионам обеспеченность жильем могла бы вырасти с 0,05 кв. м (в Севастополе) до 5,1 кв. м на человека (в республике Саха).

«По сути, реновация является не московской “историей”. Москву здесь, скорее, нужно рассматривать как тестовую площадку перед запуском реновации в регионы», — комментирует генеральный директор «Финэкспертизы» Нина Козлова.

Говоря о Москве, следует отметить, что программа реновации в столице не распространяется на аварийные и ветхие дома, которые будут продолжать сноситься в соответствии с законодательством об аварийном жилье. По данным Росстата, в Москве 0,3% аварийного жилья из общего объема жилого фонда в более чем 236 млн кв. м.

Очевидно, что регионы также нуждаются в эффективной программе обновления жилого фонда наподобие той, которая сегодня запущена в Москве. Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному в августе текущего года, 73% россиян считают, что некоторые регионы больше Москвы нуждаются в реновации жилищного фонда. При этом 42% жителей регионов назвали снос ветхого и аварийного жилья приоритетом.

Между тем, министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень на прошлой неделе (8 декабря) заявил, что об использовании опыта столичных властей по реновации жилья для других крупных городов страны можно будет говорить через 2−3 года.

«Мы со своей стороны сделали для этой программы все — приняли участие в подготовке федерального закона, помогли отработать механизм. О тиражировании опыта говорить пока рано, так как реальных результатов еще нет», — заявил Мень (цитата по «Интерфаксу»).

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