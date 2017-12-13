Медведь или собака? В челябинском приюте для домашних животных появился необычный пес
Медведь или собака? В челябинском приюте для домашних животных появился необычный пес. Он боится людей и не выходит из конуры.
Медведь или собака? В челябинском приюте для домашних животных появился необычный пес. Он боится людей и не выходит из конуры.
Пользователи сети уже окрестили необычного пса «медвебакой».
«Это самый необычный пес, которого я видела», — пишет один из пользователей сети.
«Это неудавшийся чау. Вот таких щенков продают на птичке и на «Авито». Люди хватают щеночка за копейки. А потом вырастает вот такое непонятное существо и его просто выбрасывают как бракованную игрушку, — пишет в группе приюта для животных «Наш Дом» еще один пользователь сети.
Животное сейчас ищет новых хозяев. Однако, судя по тому, что необычная собака боится людей, то псу потребуется серьезная адаптация.