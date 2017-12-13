Андреевские флаги кораблей Черноморского флота освятили в Крыму

«Службу возглавил благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий, который отслужил молебен апостолу Андрею Первозванному, освятил Андреевские флаги и передал их командирам кораблей и капитанам судов», — отметил В. Трухачев.

Чин освящения проходил во Владимирском соборе — усыпальнице русских адмиралов, собрав представителей экипажей всех корабельных соединений ЧФ.

Традиция освящения флагов на Черноморском флоте возобновилась в 1997 году и поддерживается на протяжении последних 20 лет.