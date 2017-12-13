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14:22 (мск), источник: Интерфакс

Андреевские флаги кораблей Черноморского флота освятили в Крыму

13 декабря. Interfax-Russia.ru — Чин торжественного освящения Андреевских флагов боевых кораблей и вспомогательных судов Черноморского флота России состоялся в среду в Севастополе в День памяти апостола Андрея Первозванного, сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан 1 ранга Вячеслав Трухачев.

Источник: Интерфакс

«Службу возглавил благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий, который отслужил молебен апостолу Андрею Первозванному, освятил Андреевские флаги и передал их командирам кораблей и капитанам судов», — отметил В. Трухачев.

Чин освящения проходил во Владимирском соборе — усыпальнице русских адмиралов, собрав представителей экипажей всех корабельных соединений ЧФ.

Традиция освящения флагов на Черноморском флоте возобновилась в 1997 году и поддерживается на протяжении последних 20 лет.

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