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14:21 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже парковку у бизнес-инкубатора ВГАСУ запретят на 4 часа

Меру примут из-за учебно-методического сбора РСЧС.

Источник: РИА "Воронеж"

Парковку у бизнес-инкубатора Воронежского государственного архитектурно-строительного университета запретят в среду, 20 декабря, сообщила пресс-служба городской администрации. Ограничение введут на улице Красноармейской, 84к2 с 6:00 до 10:00.

Меру примут из-за проведения учебно-методического сбора по подведению итогов деятельности Воронежской территориальной подсистемы РСЧС (Единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций).

Кроме того, власти перекроют проезд к дворцу спорта «Юбилейный» 17 декабря. Движение закроют с 6:00 до 21:30.

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