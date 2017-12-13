В Воронеже парковку у бизнес-инкубатора ВГАСУ запретят на 4 часа

Парковку у бизнес-инкубатора Воронежского государственного архитектурно-строительного университета запретят в среду, 20 декабря, сообщила пресс-служба городской администрации. Ограничение введут на улице Красноармейской, 84к2 с 6:00 до 10:00.
Меру примут из-за проведения учебно-методического сбора по подведению итогов деятельности Воронежской территориальной подсистемы РСЧС (Единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций).
Кроме того, власти перекроют проезд к дворцу спорта «Юбилейный» 17 декабря. Движение закроют с 6:00 до 21:30.