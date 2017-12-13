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14:08 (мск), источник: Publika.md

Ученые назвали самый вредный спорт для потенции

Исследователи из немецкого Кельна выяснили, какие виды спорта опаснее всего для потенции, сообщает РенТВ. В черный список попали езда на велосипеде, конный спорт и мотоцикл.

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Дело в том, что во время продолжительных тренировок у «наездников» наблюдается значительное онемение половых органов, нарушение кровообращения и обмена веществ в соединительных тканях пещеристых тел полового члена.

Однако, поездки на велосипеде раз в неделю вреда мужскому здоровью не нанесут, уверены ученые.

Кроме того, вредным оказался марафонский бег, который серьезно снижает уровень тестостерона.

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