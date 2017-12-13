Дамбу открывают: захода в Петербург ждут 14 судов

Источник: Фонтанка

По информации «Фонтанки», к двум часам дня 13 декабря дамба уже полностью открыта.

При это сам факт закрытия сооружения вызвал недовольство в Гидрометцентре. Синоптики считают, что необходимости в этой мере не было. Как рассказал нашему корреспонденту главный синоптик Петербурга Александр Колесов, Гидрометцентр действительно давал прогноз о повышенном уровне воды ночью 13 декабря, однако угрозы наводнения не видел. Предполагалось, что будут закрыты только водопропускные сооружения, сама дамба остается открытой для судов. Однако в этот раз, как считают в Гидрометцентре, был нарушен регламент, и дамбу закрыли, несмотря на отсутствие подобных рекомендаций.

«МЧС и КЗС предотвратили наводнение которого не было, и не должно было быть. Гидромет стоит в стороне, а для чего он нужен, мы и сами разберемся», — пишет Колесов на своей странице в Facebook.

В ГУ МЧС «Фонтанке» объяснили, что прогнозы Гидрометцентра в этой ситуации учитываются, но решение о закрытии в конечном счете принимают в ведомстве совместно с дирекцией КЗС — из-за неблагоприятных погодных условий в этом случае было решено перестраховаться.

Между тем, по ту сторону дамбы ее открытия, по данным сервиса marinetraffic.com ждали 14 судов, пассажирских лайнеров среди них нет.