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14:17 (мск), источник: Фонтанка

Дамбу открывают: захода в Петербург ждут 14 судов

На комплексе защитных сооружений (КЗС) начаты маневры по открытию. В ближайшее время суда смогут зайти в порт Петербурга. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу, с полудня начато маневрирование затворов.

Источник: Фонтанка

По информации «Фонтанки», к двум часам дня 13 декабря дамба уже полностью открыта.

При это сам факт закрытия сооружения вызвал недовольство в Гидрометцентре. Синоптики считают, что необходимости в этой мере не было. Как рассказал нашему корреспонденту главный синоптик Петербурга Александр Колесов, Гидрометцентр действительно давал прогноз о повышенном уровне воды ночью 13 декабря, однако угрозы наводнения не видел. Предполагалось, что будут закрыты только водопропускные сооружения, сама дамба остается открытой для судов. Однако в этот раз, как считают в Гидрометцентре, был нарушен регламент, и дамбу закрыли, несмотря на отсутствие подобных рекомендаций.

«МЧС и КЗС предотвратили наводнение которого не было, и не должно было быть. Гидромет стоит в стороне, а для чего он нужен, мы и сами разберемся», — пишет Колесов на своей странице в Facebook.

В ГУ МЧС «Фонтанке» объяснили, что прогнозы Гидрометцентра в этой ситуации учитываются, но решение о закрытии в конечном счете принимают в ведомстве совместно с дирекцией КЗС — из-за неблагоприятных погодных условий в этом случае было решено перестраховаться.

Между тем, по ту сторону дамбы ее открытия, по данным сервиса marinetraffic.com ждали 14 судов, пассажирских лайнеров среди них нет.

При этом уровень воды в Неве остается высоким, к двум часам дня он вырос почти на 10 см — пост «Горный» фиксирует отметку в 115 см.

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