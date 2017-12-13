На Калининградскую область надвигается циклон «Ана»

Стихия зародилась в Атлантическом океане, затем прошла Португалию, Испанию, Францию и Германию. В Балтийском море сила циклона ослабла, но при этом сила ветра ночью достигала от 22 до 24 метров в секунду, волнение моря в районе Балтийска была 4−5 баллов, высота волн достигала 3-х метров.