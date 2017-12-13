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14:14 (мск), источник: Вести - Калининград

На Калининградскую область надвигается циклон «Ана»

По данным гидрометеорологического центра Балтийского флота в ночь с 12 на 13 декабря в Калининградской области начал свое действие циклон «Ана».

Стихия зародилась в Атлантическом океане, затем прошла Португалию, Испанию, Францию и Германию. В Балтийском море сила циклона ослабла, но при этом сила ветра ночью достигала от 22 до 24 метров в секунду, волнение моря в районе Балтийска была 4−5 баллов, высота волн достигала 3-х метров.

«Штормовая погода не повлияет на боеготовность соединений и воинских частей Балтийского флота, дежурные силы флота несут службу в штатном режиме», — уточнили в штабе флота.

Режим штормовой готовности сохранится до сегодняшнего вечера, затем в ночь с 13 на 14 декабря ожидается ослабление ветра.

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