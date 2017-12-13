Гроб с телом короля Румынии Михая I доставили на родину
Гроб с телом короля Румынии Михая доставили на родину.
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Гроб с телом короля Румынии Михая доставили на родину.
В аэропорту Отопень его встретили члены королевской семьи, а также представители администрации президента, парламента, правительства и духовенства.
Сегодня гроб с телом монарха установят в замке Пелеш. Там ожидают высокопоставленных чиновников со всего мира, в том числе и из Молдовы. Вечером гроб выставят в Королевском дворце в Бухаресте. Он пробудет там до пятницы.
16 декабря его доставят в