Гроб с телом короля Румынии Михая I доставили на родину

В аэропорту Отопень его встретили члены королевской семьи, а также представители администрации президента, парламента, правительства и духовенства.

Сегодня гроб с телом монарха установят в замке Пелеш. Там ожидают высокопоставленных чиновников со всего мира, в том числе и из Молдовы. Вечером гроб выставят в Королевском дворце в Бухаресте. Он пробудет там до пятницы.