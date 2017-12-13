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14:42 (мск), источник: Известия

Депутат призвала проверить выступление школьника в «городе Бундестаге»

Депутат от КПРФ Законодательного собрания Ямало-Ненецкого округа Елена Кукушкина назвала городом бундестаг (парламент ФРГ). Ошибка содержалась в ее запросе в департамент образования Нового Уренгоя о проверке по факту выступления школьника Николая Десятниченко.

Источник: AP 2017

Согласно документу, который подписала депутат, в нем говорится, что «на портале размещено выступление учащегося МБОУ Гимназия города Новый Уренгой Десятниченко Николая в городе Бундестаге», сообщает ИА «Ура.ру».

Более того, данное словосочетание в документе, который был опубликован в социальных сетях, встречалось дважды. Пользователи соцсетей высказали свое негодование в адрес депутата.

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Сама же Кукушкина рассказала, что причиной такой формулировки стала ошибка. Текст она диктовала по телефону во время поездки в машине и несколько слов было потеряно. По ее уврению, в документе должно было быть написано «в городе Берлине в бундестаге».

Ранее портал iz.ru сообщал, что в связи с выступлением старшеклассника с речью в бундестаге, в которой мальчик рассказал о «невинно убитых солдатах вермахта», в гимназии Нового Уренгоя была проведена проверка. В результате директор учебного заведения Екатерина Кашникова получила выговор, а преподавателя немецкого языка решили проверить на соответствие занимаемой должности.

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