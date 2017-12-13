Из Магнитогорска в Москву вылетели два рейса, задержанные из-за тумана

Два рейса из МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Магнитогорска (Челябинская область) в Москву, задержанные из-за тумана, вылетели в столицу России. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Магнитогорска.

Рейс SU-1429 компании Аэрофлот, вылет которого изначально был запланирован на 06:25 (04:25 мск), вылетел в 14:41 (12:41 мск). Второй борт авиакомпании UTair был отправлен в столичный аэропорт Внуково в 13:27 (11:27 мск), хотя пассажиры должны были вылететь в 07:00 (05:00 мск).