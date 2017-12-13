Из Магнитогорска в Москву вылетели два рейса, задержанные из-за тумана
Всего за два дня по этой же причине было задержано четыре рейса.
Всего за два дня по этой же причине было задержано четыре рейса.
Два рейса из МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Магнитогорска (Челябинская область) в Москву, задержанные
Рейс SU-1429 компании Аэрофлот, вылет которого изначально был запланирован на 06:25 (04:25 мск), вылетел в 14:41 (12:41 мск). Второй борт авиакомпании UTair был отправлен в столичный аэропорт Внуково в 13:27 (11:27 мск), хотя пассажиры должны были вылететь в 07:00 (05:00 мск).
Ранее сообщалось, что причиной задержек самолетов стал густой туман. Всего за два дня по причине плохих метеоусловий было задержано четыре рейса. В районе аэропорта температура минус 21 градус. Временами видимость 300 м, замерзающий туман.