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15:02 (мск), источник: ТАСС

Из Магнитогорска в Москву вылетели два рейса, задержанные из-за тумана

Всего за два дня по этой же причине было задержано четыре рейса.

Два рейса из МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Магнитогорска (Челябинская область) в Москву, задержанные из-за тумана, вылетели в столицу России. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Магнитогорска.

Рейс SU-1429 компании Аэрофлот, вылет которого изначально был запланирован на 06:25 (04:25 мск), вылетел в 14:41 (12:41 мск). Второй борт авиакомпании UTair был отправлен в столичный аэропорт Внуково в 13:27 (11:27 мск), хотя пассажиры должны были вылететь в 07:00 (05:00 мск).

Ранее сообщалось, что причиной задержек самолетов стал густой туман. Всего за два дня по причине плохих метеоусловий было задержано четыре рейса. В районе аэропорта температура минус 21 градус. Временами видимость 300 м, замерзающий туман.

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