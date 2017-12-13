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14:47 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининграде временно закроют сквозное движение на участке улицы Дзержинского

Дорога будет перекрыта в районе железнодорожного переезда.

Источник: Калининград.Ru

В областном центре временно закроют сквозное движение на участке улицы Дзержинского, в районе железнодорожного переезда. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе городской администрации.

Такая мера связана с обеспечением дорожной безопасности при производстве ремонтных работ на ж/д переезде направления Калининград — Черняховск. С 23:00 26 декабря до 5:00 27 декабря закроют сквозное движение транспорта на участке ул. Дзержинского от ул. Емельянова до ул. Волочаевской.

Калининградская дистанция пути до начала производства работ установит ограждения и дорожные знаки согласно утверждённой схеме организации движения транспорта.

Автолюбителям рекомендуют объезжать закрытый участок дороги по улицам Емельянова и Энергетиков.

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