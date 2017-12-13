Первые катки начали работать в Иркутске

Источник: IrkutskMedia.ru

68 катков будут работать этой зимой в Иркутске, из них 50 — муниципальные. Работу некоторых их них проверил глава областного центра Дмитрий Бердников. Это хоккейные корты на территориях школ №№ 76 и 75, а также во дворе дома по улице Байкальская, 312. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе мэрии Иркутска.

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В школе № 76 в октябре текущего года был проведен капитальный ремонт корта. Теперь на нем проводят уроки физкультуры для учеников 5−11 классов. Специально для этого были приобретены 35 пар коньков. Также предусмотрено время для свободного катания жителей микрорайона в вечернее время и в выходные дни. В школе № 75 корт был построен в 2014 году. Зимой здесь проводят уроки физкультуры для учеников по конькобежной подготовке, тренируются команды по хоккею с мячом и шайбой. Здесь также предусмотрено время для массового катания горожан. Многофункциональный спортивный корт муниципального учреждения «Городской спортивно-методический центр» (ГСМЦ) был построен в рамках программы «Газпром детям» в 2013 году. На корте занимаются детские команды по хоккею с шайбой. В выходные дни здесь катаются до 300 жителей микрорайона.

«Перед началом зимнего сезона мы объезжали корты, оценивали их готовность к заливке. В целом, все работы были проведены хорошо. Теперь надо следить за надлежащим состоянием льда и на некоторых кортах улучшить качество освещения», — отметил мэр Иркутска Дмитрий Бердников.