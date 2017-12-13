Первые катки начали работать в Иркутске
68 площадок для катания планируют открыть этой зимой.
68 площадок для катания планируют открыть этой зимой.
68 катков будут работать этой зимой в Иркутске, из них 50 — муниципальные. Работу некоторых их них проверил глава областного центра Дмитрий Бердников. Это хоккейные корты на территориях школ №№ 76 и 75, а также во дворе дома по улице Байкальская, 312. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
В школе № 76 в октябре текущего года был проведен капитальный ремонт корта. Теперь на нем проводят уроки физкультуры для учеников 5−11 классов. Специально для этого были приобретены 35 пар коньков. Также предусмотрено время для свободного катания жителей микрорайона в вечернее время и в выходные дни. В школе № 75 корт был построен в 2014 году. Зимой здесь проводят уроки физкультуры для учеников по конькобежной подготовке, тренируются команды по хоккею с мячом и шайбой. Здесь также предусмотрено время для массового катания горожан. Многофункциональный спортивный корт муниципального учреждения «Городской
«Перед началом зимнего сезона мы объезжали корты, оценивали их готовность к заливке. В целом, все работы были проведены хорошо. Теперь надо следить за надлежащим состоянием льда и на некоторых кортах улучшить качество освещения», — отметил мэр Иркутска Дмитрий Бердников.
Из 50-ти муниципальных катков 24 принадлежат ГСМЦ, 22 — общеобразовательным учреждениям города, катки для массового катания будут работать в муниципальных спорткомплексах «Локомотив» и «Авиатор», также завершается оборудование катков на острове Конный и заливе Якоби. Кроме этого, в Иркутске будут работать 11 коммерческих катков, еще семь — будут организованы во дворах силами ТСЖ и управляющих компаний.