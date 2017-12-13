В Омске за рубль смогли проехаться в транспорте 38 тысяч пассажиров
Жители города активно пользуются повременным проездным билетом, совершая поездки с пересадками, однако им необходимо уложиться в 45 минут.
Жители города активно пользуются повременным проездным билетом, совершая поездки с пересадками, однако им необходимо уложиться в 45 минут.
Напомним, что интервал для пересадки при поездках в муниципальном транспорте увеличился с 1 декабря с 30 до 45 минут. В итоге за последние две недели число пассажиров, пользующихся повременным проездным билетом, увеличилось в разы.
Повременный проездной был введен в Омске с середины июня. В итоге сейчас любой пассажир может заплатить 21 рубль за первую поездку, и совершить вторую поездку всего за 1 рубль, если он сделал пересадку в течение 45 минут.
Дмитрий Солмашенко, заместитель начальника отдела ИВЦ МП «Пассажирсервис»:
— Поездки по 1 рублю с лета 2017 года совершили 38 516 омичей, при этом анализ данных показал, что с 1 по 12 октября омичи совершили 3090 поездок по 1 рублю.
Так, только 12 декабря пассажиры воспользовались возможностью поездки за один рубль 635 раз и произвели 117 пополнений карты на сумму более 27 000 рублей.
Отметим, что ПАТП получают из городского бюджета только компенсацию разницы за одну поездку, поэтому никакой дополнительной нагрузки городская казна не несет, в то время как число клиентов муниципального транспорта за последнее время выросло.