В Омске за рубль смогли проехаться в транспорте 38 тысяч пассажиров

Напомним, что интервал для пересадки при поездках в муниципальном транспорте увеличился с 1 декабря с 30 до 45 минут. В итоге за последние две недели число пассажиров, пользующихся повременным проездным билетом, увеличилось в разы.

Повременный проездной был введен в Омске с середины июня. В итоге сейчас любой пассажир может заплатить 21 рубль за первую поездку, и совершить вторую поездку всего за 1 рубль, если он сделал пересадку в течение 45 минут.

Дмитрий Солмашенко, заместитель начальника отдела ИВЦ МП «Пассажирсервис»:

— Поездки по 1 рублю с лета 2017 года совершили 38 516 омичей, при этом анализ данных показал, что с 1 по 12 октября омичи совершили 3090 поездок по 1 рублю.

В мэрии отмечают, что востребованность этого сервиса среди пассажиров выросла в декабре в два раза.

Так, только 12 декабря пассажиры воспользовались возможностью поездки за один рубль 635 раз и произвели 117 пополнений карты на сумму более 27 000 рублей.