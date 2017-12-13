Власти Казани обещают решить транспортную проблему в «Салават Купере»

По его словам, для нормализации ситуации планируется отремонтировать хибинскую и актанышскую дорогу.

— Плюс организация постоянного автобусного маршрута от улицы Нурихана Фаттахова до Тэцевской. Для этого потребуется установить восемь остановочных площадок, дополнительное дорожное освещение, знаки, — сообщил Шакиров.

Напомним, в Казани из жилого комплекса «Салават Купере» с 15 ноября запустили автобусный маршрут до детской поликлиники № 4 в поселке Юдино (ул. Колымская, 15).

Автобусы выезжают из жилого комплекса «Салават купере» в 8.00; 10.00; 12.00; 14.00, а из Юдино в 9.00; 11.00; 13.00; 15.00.

Посадка и высадка жителей будет осуществляться в «Салават купере» напротив дома № 8 по улице А. Арсланова.