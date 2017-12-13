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17:36 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Кубань вошла в десятку лидеров по итогам этнографического диктанта

Об этом стало известно в ходе пресс-конференции с руководителем федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым.

В числе десяти основных лидеров «Большого этнографического диктанта», проведенного 3 ноября, был отмечен Краснодарский край. Игорь Баринов вручил заместителю директора департамента внутренней политики Петру Халанскому диплом о награждении Кубанского казачьего кадетского корпуса имени И. П. Бабыча за номинацию «Самая удалая площадка», сообщает пресс-служба краевой администрации.

Как отмечалось в ходе награждения, такая высокая оценка обусловлена координацией взаимодействия всех органов власти и общественных объединений в области гармонизации межнациональных отношений.

Этнографический диктант позволил оценить уровень этнографической грамотности населения и оказал содействие этнокультурному развитию народов РФ, укреплению общероссийской гражданской идентичности, межэтнического мира и согласия.

На Кубани «Большой этнографический диктант» написали в этом году порядка 1 400 человек. Вместе с жителями региона в международной культурно-просветительской акции приняли участие заместители главы края Николай Долуда и Алексей Копайгородский.

Как отмечают в пресс-службе краевой администрации, в регионе проживает 124 национальности, действует четыре центра национальных культур, 130 национальных общественных организаций, ежегодно проводится свыше 500 национально-культурных мероприятий.

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