Кубань вошла в десятку лидеров по итогам этнографического диктанта
Об этом стало известно в ходе
Об этом стало известно в ходе
В числе десяти основных лидеров «Большого этнографического диктанта», проведенного 3 ноября, был отмечен Краснодарский край. Игорь Баринов вручил заместителю директора департамента внутренней политики Петру Халанскому диплом о награждении Кубанского казачьего кадетского корпуса имени И. П. Бабыча за номинацию «Самая удалая площадка», сообщает
Как отмечалось в ходе награждения, такая высокая оценка обусловлена координацией взаимодействия всех органов власти и общественных объединений в области гармонизации межнациональных отношений.
На Кубани «Большой этнографический диктант» написали в этом году порядка 1 400 человек. Вместе с жителями региона в международной
Как отмечают в