Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Миллион за молчание: в допинг-скандал втянут миллиардер Прохоров
На лице американца выросли грибы
В Москве произошла массовая драка: есть пострадавшие
Как первая скрипка Большого театра стала бездомной
Ляйсан Утяшева в синем мини-платье затмила всех на премии (фото)
Криптоистерия без границ: биткоин вырвался за пределы миллиона Биткоин снова штурмует исторический максимум
СМИ: Обгон Су-30 истребителем Су-35 попал на видео
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
Как заводить машину зимой: 6 правил
Автомобили могут резко подорожать уже в январе
Актер Александр Солдатов боролся с раком на протяжении 11 лет
СМИ: Абрамович и Пересильд заняли одну ложу в ГАБТ
Ирина Безрукова примерила чувственный образ для новой фотосессии
Нетребко в блестящей шапке и клетчатом пальто гуляет в Милане
Абрамович пригласил Пересильд в свою ложу в Большом театре – СМИ
От рака умер актер Александр Солдатов — СМИ
Глава антинаркотического союза сообщил о состоянии Даны Борисовой
Пенсии поднимут на 30% ряду россиян
Фоторепортажи
8Поклонение Ким Чен Ыну
10В Москве открылась выставка SUPERPUTIN
15:45 (мск), источник: Новая Кубань

Житель Ейского района внезапно стал миллионером

Краснодар. 13 декабря — Новая Кубань. О радостном событии сообщает пресс-служба УФПС Краснодарского края — филиала ФГУП «Почта России».

Житель станицы Копанской Ейского района стал победителем 263-го тиража «Жилищной лотереи».

Счастливый билет он приобрел 2 октября. Интересно отметить, что в тот день лотерейные билеты приобрели все члены семьи победителя. Молодому человеку повезло по-крупному. Он выиграл 2 млн рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Суд удовлетворил иск о взыскании с ФК «Кубань» 15,5 млн рублей за невыполненный рекламный контракт
Госдума установила ежемесячные выплаты при рождении первенца
Большая пресс-конференция Путина: история и интересные факты
Канада отказывается отправлять в Россию своих биатлонистов
«Победа» запретила брать в салон дополнительный багаж
В Минздраве назвали число употребляющих наркотики россиян
Чиновники прояснили судьбу урны с прахом Хворостовского
Что искали россияне в 2017 году: самые популярные поисковые запросы
Спорт
Олимпийский рейс: 200 россиян поедут в Пхенчхан Выполнить нормативы недостаточно - их кандидатуру еще должен одобрить Международный олимпийский комитет
Авто
Трое россиян купили автомобили за 240 миллионов рублей каждый Как сообщил операционный директор люксового подразделения группы компаний «Авилон» Вагиф Бикулов, гиперкар Bugatti Chiron передали первому клиенту из России
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Новыми ведущими «Орла и решки» стали Ревва и Лобода Артист и певица приняли участие в съемках нового сезона популярного тревел-шоу
Недвижимость
Что ждет российский рынок недвижимости в 2018 году?
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
В Москве утвердили еще 26 площадок под реновацию
Леди
Женщина, одевавшая Голливуд: 8 фактов об Эдит Хед Эдит Хед — самый титулованный и известный художник по костюмам в мире. За свою долгую жизнь она поработала почти со всеми голливудскими звездами
Дети
Михаил Шац: «Я — папа-ждун, папа-пауза» Дуэту Михаила Шаца и Татьяны Лазаревой на сцене и в жизни около 20 лет. В результате появилось множество совместных проектов, из которых, конечно, самые важные – Степан, Софья и Антонина. Как искать компромисс и стоит ли давать детям свободу? Платить ли детям за чтение книг? Об этом Михаил Шац рассказал в программе «Перекрестный отец» в эфире 12 декабря.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь