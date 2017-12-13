Житель Ейского района внезапно стал миллионером
Краснодар. 13 декабря — Новая Кубань. О радостном событии сообщает
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Краснодар. 13 декабря — Новая Кубань. О радостном событии сообщает
Житель станицы Копанской Ейского района стал победителем 263-го тиража «Жилищной лотереи».
Счастливый билет он приобрел 2 октября. Интересно отметить, что в тот день лотерейные билеты приобрели все члены семьи победителя. Молодому человеку повезло