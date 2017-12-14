Электронные танцы на льду: что ждет москвичей в Новый год в Парке Горького

Источник: РИА Новости

Новогодний сеанс на катке начнется в 17.00, а завершится праздничная вечеринка только под утро, в 03.00 мск.

Электронные танцы на льду

Поздним вечером, в 22.00 резиденты команды Deep Fried Friends на главной сцене начнут отыгрывать диджей-сеты из главных новогодних хитов. В 23.50 на десятиметровом экране начнется трансляция поздравления президента, а после прозвучит бой курантов.

В первые минуты Нового года на сцену выйдет российская электронная группа D-Pulse, которая уже завоевала популярность в Европе. Их новогодний концерт превратится в уникальное аудиовизуальное шоу.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=260759081&id=456239703&hash=5282ec27ebb39c5f&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На танцплощадке в конце центральной аллеи под стеклянным куполом в 23.00 стартует четырехчасовой диджей-марафон.

Потанцевать на льду можно будет в компании СтереоТипов: футуристических существ-хулиганов, которые стали звездами открытия катка. В новогоднюю ночь персонажи вернутся на лед, чтобы снова поиграть с гостями в снежки и закружить тех, кто пока скользит только вдоль бортика. Пресс-служба Парка Горького

Главные инсталяции

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Пространство парка в эту ночь благодаря световым решениям и необычным арт-объектам превратится в музей искусства под открытым небом.

Арку главного входа будет украшать дизайнерская зеркальная елка высотой 10 метров. Центральной инсталляцией праздника станет двухметровый арт-объект в виде числа 2018.

Новогодняя ночь в парке обещает быть снежной, даже если не выпадут осадки, ведь на аллее стереокатка появится тоннель, который с помощью световых эффектов создаст иллюзию снегопада.

Особенным украшением станет «digital-предсказатель», который каждому расскажет, что его ждет в 2018 году — чтобы получить уникальное предсказание, необходимо поднести ладонь к считывающему экрану.

В следующем году Парку Горького исполнится 90 лет, а подготовка к празднованию, как рассказывают организаторы, идет уже сейчас.