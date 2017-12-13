Кратковременные морозы в Екатеринбурге заканчиваются

По прогнозу, предстоящей ночью в Екатеринбурге ожидается -15 градусов, днем столбики термометров поднимутся до -4, -6 градусов и вновь пойдет снег.

Небольшое похолодание уральские метеорологи ожидают к концу недели, но морозов пока не будет.