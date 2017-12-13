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15:59 (мск), источник: Kazinform

Проект о создании сайта о половом воспитании подростков победил в конкурсе стартапов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — В Алматы подвели итоги казахстанского конкурса социальных проектов для молодежи. Один из победителей представил проект о создании сайта о половом воспитании школьников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Из ста заявок на участие в конкурсе социальных проектов в финал вышли восемь из разных регионов Казахстана.

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Победительницей основного конкурса стала предпринимательница из села Баянаул Павлодарской области Альфия Смагулова. Она представила проект, который поможет сельчанам обучиться новым навыкам и найти работу.

«Ощущается огромная разница между школьниками нашего села и города. Мы хотим дать им возможность получить больше знаний в той или иной сфере. Наша методика позволяет определить свое призвание. А еще мы будем обучать сельских школьников английскому языку и робототехнике», — сказала Альфия Смагулова.

Для реализации проекта девушка получила грант в размере 4 млн. тенге.

Победителями в номинации «молодежное социальное предпринимательство» стали алматинец Айбек Есимов с проектом социального центра творчества для воспитанников детских домов и Балнур Сугуралиева из Астаны с идеей создания интернет-ресурса для полового просвещения казахстанских подростков на казахском языке «ZhastyqTalk». Они получили денежный приз в размере 700 тыс. тенге.

«Родители не говорят о таких вещах со своими детьми. Это считается уят. В школах тоже обходят стороной эту тему, поэтому и происходят такие моменты, как ранний половой акт, беременность, аборты и так далее. Мы бы хотели, чтобы сайт у нас был нравственно — воспитательный, где молодежь, особенно казахскоязычная аудитория, могла бы найти информацию о половом воспитании», — рассказала Балнур Сугуралиева.

По словам организаторов, на конкурс было отправлено свыше пятидесяти проектов из разных регионов Казахстана. Каждый проект оценивался по трем основным направлениям: острота выявленной проблемы детства в регионе, решение этой проблемы и личные качества заявителя.

«Радует, что почти треть заявок пришла из малых городов и сел страны. Нам очень трудно в этом году было выбрать победителей. Мы верим, что развитие сельской местности — за социальным предпринимательством», — сказала региональный директор Фонда «Навстречу переменам» по Центральной Европе и Казахстану Татьяна Бурмистрова.

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