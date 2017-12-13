Смог сохранится в Челябинске до 13 часов 14 декабря — синоптики
В городе продлено предупреждение об атмосферном загрязнении первой степени опасности.
В городе продлено предупреждение об атмосферном загрязнении первой степени опасности.
Синоптики прогнозируют, что смог в Челябинске рассеется к 13 часам четверга, 14 декабря, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
На сайте южноуральского ЦГМС сообщается, что в городе сохраняются метеорологические условия, не благоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе. В связи с этим объявлено предупреждение об атмосферном загрязнении первой степени опасности.
Метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, по данным ЦГМС, наблюдаются в Челябинске с вечера 12 декабря.
В ночь на четверг в регионе будет минус 18−23, в низинах — 25−30, на крайнем западе — 13−18 градусов, днем ожидается минус 10−15, в пониженных частях рельефа — до 20, на крайнем западе — 5−10. Ночью и утром в отдельных районах возможны туманы и изморозь, в течение предстоящих суток отдельные порывы