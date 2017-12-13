Смог сохранится в Челябинске до 13 часов 14 декабря — синоптики

На сайте южноуральского ЦГМС сообщается, что в городе сохраняются метеорологические условия, не благоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе. В связи с этим объявлено предупреждение об атмосферном загрязнении первой степени опасности.

В ночь на четверг в регионе будет минус 18−23, в низинах — 25−30, на крайнем западе — 13−18 градусов, днем ожидается минус 10−15, в пониженных частях рельефа — до 20, на крайнем западе — 5−10. Ночью и утром в отдельных районах возможны туманы и изморозь, в течение предстоящих суток отдельные порывы юго-восточного — южного ветра до 12 метров в секунду, небольшой снег. В течение суток атмосферное давление понизится до 755 мм ртутного столба, что на 10 позиций выше нормы.