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15:52 (мск), источник: dostup1.ru

Смог сохранится в Челябинске до 13 часов 14 декабря — синоптики

В городе продлено предупреждение об атмосферном загрязнении первой степени опасности.

Источник: dostup1.ru

Синоптики прогнозируют, что смог в Челябинске рассеется к 13 часам четверга, 14 декабря, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

На сайте южноуральского ЦГМС сообщается, что в городе сохраняются метеорологические условия, не благоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе. В связи с этим объявлено предупреждение об атмосферном загрязнении первой степени опасности.

Метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, по данным ЦГМС, наблюдаются в Челябинске с вечера 12 декабря.

В ночь на четверг в регионе будет минус 18−23, в низинах — 25−30, на крайнем западе — 13−18 градусов, днем ожидается минус 10−15, в пониженных частях рельефа — до 20, на крайнем западе — 5−10. Ночью и утром в отдельных районах возможны туманы и изморозь, в течение предстоящих суток отдельные порывы юго-восточного — южного ветра до 12 метров в секунду, небольшой снег. В течение суток атмосферное давление понизится до 755 мм ртутного столба, что на 10 позиций выше нормы.

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